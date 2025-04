Lưu Bị không thể thống nhất thiên hạ vì Quan Vũ?

Vào cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc, Lưu Bị, Tôn Quyền và Tào Tháo là những người đứng đầu tập đoàn quân sự Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy. Theo đó, 3 nhân vật này tạo nên thế chân vạc. Khi ấy, Tào Ngụy do Tào Tháo đứng đầu được xem là có thực lực mạnh nhất. Do vậy, nhà Thục Hán và Đông Ngô quyết định liên minh với nhau để cùng chống Ngụy. Thế nhưng, liên minh mà Lưu Bị và Tôn Quyền mất nhiều công để thành lập cuối cùng bị phá vỡ bởi một câu nói của Quan Vũ. Điều này được cho là nguyên nhân chính khiến Lưu Bị và nhà Thục không thể thống nhất thiên hạ. Quan Vũ là một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục và là anh em kết nghĩa với Lưu Bị. Là một trong những mãnh tướng giỏi nhất có võ nghệ cao cường, chính trực và hết mực trung thành với Lưu Bị, Quan Vũ đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Thế nhưng, Gia Cát Lượng sớm nhận ra Quan Vũ có một nhược điểm là kiêu ngạo. Do đó, Khổng Minh từng nhắc nhở Quan Vũ rằng nếu như Tào Tháo đến khiêu khích thì có thể cân nhắc đánh nhau với quân đội của Tào Tháo. Thế nhưng, nếu như Tôn Quyền cùng tướng quân giao thiệp thì phải nhớ là dĩ hòa vi quý. Bỏ ngoài tai mọi lời căn dặn của Gia Cát Lượng, Quan Vũ lại phá vỡ liên minh giữa Lưu Bị và Tôn Quyền chỉ bằng một câu nói. Đó là khi Tôn Quyền cử người tới nói chuyện với Quan Vũ với mong muốn để con trai của mình và con gái của võ tướng này nên duyên vợ chồng. Quan Vũ không những không chấp nhận lời đề nghị kết thành thông gia với Tôn Quyền mà còn sỉ nhục hoàng đế Đông Ngô với câu nói: "Hổ nữ của ta sao có thể kết hôn cùng khuyển tử!". Câu nói này của Quan Vũ ngầm so sánh bản thân ông là hổ trong khi Tôn Quyền là khuyển (tức chó). Do đó, ông không chấp nhận gả con gái cho gia đình "thấp kém" của Tôn Quyền. Trên thực tế, Quan Vũ chỉ là tướng lĩnh dưới trướng Lưu Bị trong khi Tôn Quyền là hoàng đế của nhà Đông Ngô. Việc Tôn Quyền chủ động phái người đến cầu thân đã là rất nể mặt Quan Vũ. Thế nhưng, mãnh tướng này lại nói lời sỉ nhục Tôn Quyền. Do đó, Tôn Quyền vô cùng tức giận, hủy bỏ liên minh với Lưu Bị mà quay sang hợp tác với Tào Tháo. Quân Đông Ngô về sau đã cùng với Tào Tháo đánh bại Quan Vũ và chiếm được Kinh Châu. Thậm chí, Tôn Quyền còn cho người bắt được và giết chết Quan Vũ rồi lấy đầu gửi cho Tào Tháo. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.

