Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh: “Quan lộ” thênh thang đến...lộ bằng giả?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh được xác định có hành vi, khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, đã sử dụng giấy Công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do Bộ GD&ĐT cấp (giấy Công nhận văn bằng giả) và dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch. Ông Thắng đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không hợp pháp, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông Thắng đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Thắng. Trước khi bị xem xét thi hành kỷ luật, ông Nguyễn Công Thắng từng được đánh giá là cán bộ có “quan lộ” thênh thang. Ông Nguyễn Công Thắng (SN 1983, ở phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh), có trình độ Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Luật, chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự; Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị; cao cấp lý luận chính trị. Năm 2007, ông Nguyễn Công Thắng từ chuyên viên được bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 1/2008, ông Nguyễn Công Thắng chuyển sang làm chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh. Đến tháng 9/2008, được bổ nhiệm chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh. Sau khoảng một năm, tháng 10/2009, ông được cất nhắc giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh. Tháng 4/2013, ông Thắng được bổ nhiệm chức Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tháng 12/2014, được bổ nhiệm Phó Bí thư huyện ủy Huyện Yên Phong. Tháng 5/2015, ông Thắng là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh. Từ tháng 10/2015, ông Thắng là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Cuối năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ định ông Nguyễn Công Thắng (khi đó mới 32 tuổi) làm Bí thư Huyện ủy Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 4 năm sau, tháng 12/2019, ông Nguyễn Công Thắng được bổ nhiệm làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh khi mới 36 tuổi. Ngày 20/4/2022, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Quyết định số 399 ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh về cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công tác kể từ ngày 20/4/2022, phân công đảm nhiệm giữ chức Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Công Thắng đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2016; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh năm 2017, 2018; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2019; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, 2020. Nêu ý kiến về việc trên với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân đặt câu hỏi về con đường thăng tiến của vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh: "Trường hợp này đã xác định có biểu hiện sử dụng bằng giả. Như vậy anh có thuộc vào nhóm "tứ ệ" (nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ) khi bổ nhiệm không?". Ông cho rằng, để lọt lưới trường hợp dùng bằng giả để tiến thân thì trách nhiệm thuộc về người tiến cử, đề cử nhân sự. Sau đó gắn với trách nhiệm cá nhân, tập thể thông qua phương án nhân sự đó. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt câu hỏi: Tại sao suốt thời gian qua không phát hiện được trường hợp dùng bằng giả để leo lên đến chức Chủ nhiệm UBKT của Tỉnh uỷ mới phát hiện được?,. Đại biểu Hòa cho rằng, bên cạnh xử lý trách nhiệm của cán bộ gian dối còn có trách nhiệm thuộc về cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ. Đó là Ban tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bởi đây là chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nhưng lại để lọt sai phạm. >>> Mời độc giả xem thêm video 12 cán bộ công an Lai Châu bị tước quân tịch do sử dụng bằng giả. Nguồn: THĐT:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh được xác định có hành vi, khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, đã sử dụng giấy Công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do Bộ GD&ĐT cấp (giấy Công nhận văn bằng giả) và dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch. Ông Thắng đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không hợp pháp, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông Thắng đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Thắng. Trước khi bị xem xét thi hành kỷ luật, ông Nguyễn Công Thắng từng được đánh giá là cán bộ có “quan lộ” thênh thang. Ông Nguyễn Công Thắng (SN 1983, ở phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh), có trình độ Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Luật, chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự; Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị; cao cấp lý luận chính trị. Năm 2007, ông Nguyễn Công Thắng từ chuyên viên được bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 1/2008, ông Nguyễn Công Thắng chuyển sang làm chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh. Đến tháng 9/2008, được bổ nhiệm chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh. Sau khoảng một năm, tháng 10/2009, ông được cất nhắc giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh. Tháng 4/2013, ông Thắng được bổ nhiệm chức Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tháng 12/2014, được bổ nhiệm Phó Bí thư huyện ủy Huyện Yên Phong. Tháng 5/2015, ông Thắng là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh. Từ tháng 10/2015, ông Thắng là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Cuối năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ định ông Nguyễn Công Thắng (khi đó mới 32 tuổi) làm Bí thư Huyện ủy Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 4 năm sau, tháng 12/2019, ông Nguyễn Công Thắng được bổ nhiệm làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh khi mới 36 tuổi. Ngày 20/4/2022, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Quyết định số 399 ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh về cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công tác kể từ ngày 20/4/2022, phân công đảm nhiệm giữ chức Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Công Thắng đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2016; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh năm 2017, 2018; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2019; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, 2020. Nêu ý kiến về việc trên với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân đặt câu hỏi về con đường thăng tiến của vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh: "Trường hợp này đã xác định có biểu hiện sử dụng bằng giả. Như vậy anh có thuộc vào nhóm "tứ ệ" (nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ) khi bổ nhiệm không?". Ông cho rằng, để lọt lưới trường hợp dùng bằng giả để tiến thân thì trách nhiệm thuộc về người tiến cử, đề cử nhân sự. Sau đó gắn với trách nhiệm cá nhân, tập thể thông qua phương án nhân sự đó. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt câu hỏi: Tại sao suốt thời gian qua không phát hiện được trường hợp dùng bằng giả để leo lên đến chức Chủ nhiệm UBKT của Tỉnh uỷ mới phát hiện được?,. Đại biểu Hòa cho rằng, bên cạnh xử lý trách nhiệm của cán bộ gian dối còn có trách nhiệm thuộc về cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ. Đó là Ban tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bởi đây là chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nhưng lại để lọt sai phạm. >>> Mời độc giả xem thêm video 12 cán bộ công an Lai Châu bị tước quân tịch do sử dụng bằng giả. Nguồn: THĐT: