10 thứ bí ẩn được tìm thấy bởi Google Earth, số 1 gây tranh cãi

1. "Hố đen" Thái Bình Dương: Đây là một tronng những thứ bí ẩn được tìm thấy bởi Google Earth. Hình ảnh gây tranh cãi năm 2021 thực chất là đảo san hô Vostok (Kiribati) với tán cây Pisonia đậm màu, tạo ảo giác hố đen.(Ảnh: Reddit) 2. Khu rừng "mất tích" trên núi Lico: Tiến sĩ Julian Bayliss dùng Google Earth phát hiện rừng nguyên sinh ở Mozambique, nơi ẩn chứa nhiều loài động thực vật chưa từng được biết đến. (Ảnh: Google Earth) 3. Hố sâu "địa ngục" ở Siberia: Hố khổng lồ tại Cộng hòa Sakha (Nga) hình thành do khí methane phát nổ từ lòng đất - hậu quả của biến đổi khí hậu. (Ảnh: Google Earth) 4. "Người đàn ông" giữa biển Australia: Thực chất là phao công viên nước Southport, bị hiểu nhầm thành xác chết do góc chụp vệ tinh. (Ảnh:Google Earth) 5. Bí ẩn ngựa trắng Uffington: Hình vẽ bằng đá 3.000 năm tuổi ở Anh, từng gây tranh cãi là rồng hay ngựa, liên quan đến truyền thuyết thánh George. (Ảnh:Google Earth) 6. "Cá voi" trong ao Mỹ: Ảo ảnh từ đài phun nước tại trang trại Florida, bị nhầm lẫn thành sinh vật biển. (Ảnh:Google Earth) 7. "Ngôi sao" 6 cánh ở Nevada: Khu vực huấn luyện tên lửa phòng không Mỹ, thiết kế hình sao giúp định hướng binh lính. (Ảnh:Google Earth) 8. Vệt sáng như sao chổi ở rạn san hô Great Barrier: Có thể là tàu thuyền di chuyển tốc độ cao hoặc lỗi ánh sáng từ vệ tinh. (Ảnh:Google Earth) 9. UFO hình tam giác tại Australia: Nghi vấn là máy bay do thám TR-3B của Mỹ, dù giới khoa học bác bỏ và cho rằng đây là trò lừa. (Ảnh: Google Earth) 10. Hoa văn bí ẩn trên sa mạc Gobi: Căn cứ quân sự bí mật của Mông Cổ với các khu thử nghiệm vũ khí và radar. (Ảnh:Google Earth) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải Mã 10 Địa Điểm Bí Ẩn Bị Giấu Kín Trên Google - ZOOM Hết Cỡ Cũng Không Thấy [Top 1 Khám Phá]

1. "Hố đen" Thái Bình Dương: Đây là một tronng những thứ bí ẩn được tìm thấy bởi Google Earth. Hình ảnh gây tranh cãi năm 2021 thực chất là đảo san hô Vostok (Kiribati) với tán cây Pisonia đậm màu, tạo ảo giác hố đen.(Ảnh: Reddit) 2. Khu rừng "mất tích" trên núi Lico: Tiến sĩ Julian Bayliss dùng Google Earth phát hiện rừng nguyên sinh ở Mozambique, nơi ẩn chứa nhiều loài động thực vật chưa từng được biết đến. (Ảnh: Google Earth) 3. Hố sâu "địa ngục" ở Siberia: Hố khổng lồ tại Cộng hòa Sakha (Nga) hình thành do khí methane phát nổ từ lòng đất - hậu quả của biến đổi khí hậu. (Ảnh: Google Earth) 4. "Người đàn ông" giữa biển Australia: Thực chất là phao công viên nước Southport, bị hiểu nhầm thành xác chết do góc chụp vệ tinh. (Ảnh:Google Earth) 5. Bí ẩn ngựa trắng Uffington: Hình vẽ bằng đá 3.000 năm tuổi ở Anh, từng gây tranh cãi là rồng hay ngựa, liên quan đến truyền thuyết thánh George. (Ảnh:Google Earth) 6. "Cá voi" trong ao Mỹ: Ảo ảnh từ đài phun nước tại trang trại Florida, bị nhầm lẫn thành sinh vật biển. (Ảnh:Google Earth) 7. "Ngôi sao" 6 cánh ở Nevada: Khu vực huấn luyện tên lửa phòng không Mỹ, thiết kế hình sao giúp định hướng binh lính. (Ảnh:Google Earth) 8. Vệt sáng như sao chổi ở rạn san hô Great Barrier: Có thể là tàu thuyền di chuyển tốc độ cao hoặc lỗi ánh sáng từ vệ tinh. (Ảnh:Google Earth) 9. UFO hình tam giác tại Australia: Nghi vấn là máy bay do thám TR-3B của Mỹ, dù giới khoa học bác bỏ và cho rằng đây là trò lừa. (Ảnh: Google Earth) 10. Hoa văn bí ẩn trên sa mạc Gobi: Căn cứ quân sự bí mật của Mông Cổ với các khu thử nghiệm vũ khí và radar. (Ảnh:Google Earth) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải Mã 10 Địa Điểm Bí Ẩn Bị Giấu Kín Trên Google - ZOOM Hết Cỡ Cũng Không Thấy [Top 1 Khám Phá]