Lộ lý do nhân viên nhà hàng Hầm Phố đâm chết người

Ngày 15/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang bắt giữ đối tượng Ngọ Đức Thuận (SN 1993; HKTT: Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hoá) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 14/9, anh Đ.T. cùng 2 người bạn đến quán Hầm Phố (số 142 Lê Duẩn, quận Đống Đa) tìm Ngọ Đức Thuận để nói chuyện việc Thuận đánh bạn gái là chị Th.

Ngọ Đức Thuận tại cơ quan Công an.

Do không kiềm chế được, hai bên đã xảy ra xô xát, Thuận dùng dao bầu đâm anh Đ.T.

Hậu quả, anh Đ.T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện Bạch Mai. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương truy bắt Thuận.

Đến 4h sáng ngày 15/9, cơ quan Công an đã bắt giữ được Ngọ Đức Thuận. Theo điều tra của cơ quan Công an, Ngọ Đức Thuận và chị Th. là người yêu và cùng làm việc tại quán Hầm Phố. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên Thuận đã đánh chị Th.

Bức xúc vì bị người yêu đánh , chị Th. đã kể lại sự việc với anh Đ.T (SN 1976, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vốn quen biết và cùng làm tại quán) thì dẫn tới vụ việc đau lòng trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

