Linh “nựng” không khai tên thật khi bị bắt dâm ô bé gái

Ngày 1/6, liên quan đến vụ án Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy (quận 4, TP HCM), đối tượng này đã khai một cái tên khác và cố tình đọc sai số chứng minh nhân dân khi bị người dân bắt được.

Cụ thể, để tránh việc mất danh dự, Nguyễn Hữu Linh đã khai tên là Nguyễn Văn Hưng, có số CMND là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10/2007. Không may cho đối tượng này, khi vụ việc được phát giác, danh tính thật của nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng mới bị bại lộ.