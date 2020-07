Liên tiếp lộ đề thi ở Gia Lai, Quảng Ngãi: Thủ phạm là ai?

Vì sao liên tiếp lộ đề thi ở Quảng Ngãi, Gia Lai?



Mới đây, tại một số địa phương như Quảng Ngãi, Gia Lai đã xảy ra tình trạng lộ đề thi học kỳ II, THCS khiến cơ quan công an địa phương phải vào cuộc.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), vào sáng 3/7, khi các trường THCS tại đây tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 9 trên mạng đã xuất hiện nhiều lời bàn tán về việc đề thi đã bị lộ. Ngoài ra, có nhiều tin nhắn gửi đến cho biết đề thi môn Ngữ văn lớp 9 đã bị lộ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Pleiku yêu cầu các trường tạm ngừng chấm bài thi môn Ngữ văn lớp 9 và niêm phong tại trường. Ngay sau đó, Phòng GD&ĐT đã triệu tập họp khẩn với các trường, và phối hợp với cơ quan công an điều tra.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Tại Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng GD& ĐT TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Trường THCS Trần Hưng Đạo vừa tổ chức cho 370 học sinh lớp 7 thi lại môn vật lý học kỳ II do đề thi bị lộ .

Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết, sáng 30/6, nhà trường tổ chức thi kiểm tra học kỳ II môn Vật lý. Nhưng mới được 15 phút, nhiều học sinh đã làm xong bài. Nghi ngờ đề thi có thể bị lộ, Ban Giám hiệu đã tổ chức họp để kiểm tra. Qua làm việc, nhiều giáo viên đã cung cấp hình ảnh đề thi môn Vật lý lớp 7 xuất hiện trên mạng xã hội. Ngoài ra, đề thi các môn Hóa, Toán, Ngữ Văn, Anh Văn cũng có dấu hiệu bị lộ.

Ngay khi xảy ra sự việc trên, Ban Giám hiệu trường THCS Trần Hưng Đạo đã báo cáo sự việc với Công an TP Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Dư luận đặt câu hỏi, quy trình kiểm soát đề thi thế nào, việc in sao đề thi ra sao?

Theo tìm hiểu, đề thi cuối kỳ môn Ngữ văn lớp 9 tại TP Pleiku là đề thi chung, Phòng GDĐT TP Pleiku giữ đề thi gốc, các trường phụ trách khâu in sao và phát đề. Do đó, mới đây, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng phòng GD&ĐT TP Pleiku cho biết, việc in sao đề thi ở hơn 20 đầu mối nên rất khó xác định bị lộ chỗ nào. Hiện phòng đã làm việc với Công an TP Pleiku để đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ việc. Khi sự việc được làm rõ, đơn vị sẽ xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ phạm không chỉ bị cách chức?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc gian lận thi cử là chuyện thường xuyên xảy ra trong các kỳ thi. Nếu gian lận từ do thí sinh thực hiện là chuyện hết sức bình thường nhưng gian lận do người tổ chức kỳ thi, do cán bộ giáo dục thực hiện thì đây là hành vi đáng lên án. Có nhiều hành vi khác nhau để gian lận thi cử trong đó có hành vi làm lộ đề thi, trong một số trường hợp hành vi này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lộ bí mật nhà nước.

Trong trường hợp đề thi của kỳ thi nêu trên thuộc trường hợp bí mật nhà nước theo quy định tại thông tư 11/2017/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/5/2017, người làm lộ bí mật nhà nước sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Cụ thể, điều 337 quy định về Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước nêu rõ:

1. Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; c) Phạm tội 2 lần trở lên; d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trong trường hợp những tài liệu bị lộ chưa được xác định là tài liệu mật hoặc hành vi chưa thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm cũng sẽ bị xử phạt hành chính và bị kỷ luật. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tài liệu bị lộ ở đây là tài liệu gì, có phải là tài liệu thuộc danh mục mật theo quy định của pháp luật hay không, người nào là người làm lộ, nguyên nhân, động cơ, mục đích và hậu quả xảy ra như thế nào để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

