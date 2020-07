Đột kích karaoke Sài Gòn: Phát hiện gần 100 dân chơi dương tính ma tuý

Ngày 4/7, Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ xử lý với gần 100 dân chơi bị phát hiện dương tính với chất ma tuý bị phát hiện ở khu vực. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Công an quận Bình Tân đã ập vào kiếm tra với quán karaoke Victory nằm trên đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B. Dù thời điểm kiểm tra, quán đã tới giờ đóng cửa nhưng vẫn có 10 phòng còn hoạt động ca hát. Kiểm tra 1 phòng, công an phát hiện có 56 dân chơi đang thác loạn ma tuý cùng với điệu nhạc cực lớn bên trong. Thấy bóng dáng công an, các dân chơi tìm cách tháo chạy tán loạn nhưng bị khống chế. Nhóm này khai mua ma tuý tới đây tổ chức thác loạn tới sáng. Công an đã lập biên bản đưa 182 dân chơi không có giấy tờ, nghi sử dụng chất ma tuý về trụ sở làm việc. Đồng thời, lực lượng xử phạt quán karaoke này với nhiều lỗi vi phạm. Qua test nhanh, công an phát hiện có 83 dân chơi (44 nam, 39 nữ) dương tính với ma túy. Ảnh: Số lượng ma tuý lực lượng chức năng thu giữ được. Cùng thời điểm này, trinh sát Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa B ập vào kiểm tra quán karaoke Alibaba nằm trên đường số 8, trong khu dân cư Vĩnh Lộc. Tại đây, công an đưa 14 người có dấu hiệu nghi sử dụng ma tuý về trụ sở để kiểm tra. Qua kiểm tra, có 4 người dương tính với ma túy. Riêng quán này bị lập biên bản với 5 lỗi hành chính, với số tiền phạt ước tính lên tới 100 triệu đồng. Ảnh: Các nữ nhân viên của quán cũng được đưa về trụ sở kiểm tra.

