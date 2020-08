Liên quan sai phạm tại Thủ Thiêm, sao ông Tất Thành Cang chỉ bị phê bình?

(Kiến Thức) - Ông Tất Thành Cang có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM thống nhất kết luận phê bình.

Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.



Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có văn bản báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với một cán bộ, đảng viên.

Ông Tất Thành Cang.

Ủy ban Kiểm Thành ủy HCM cho biết, đối với 3 thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải và ông Tất Thành Cang, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử TPHCM, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải đều có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất kết luận phê bình.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên gồm bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật ông Tạ Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xổ số Kiến thiết TP, nguyên Trưởng Ban Vật giá, Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật ông Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức khiển trách. Kỷ luật ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bằng hình thức khiển trách.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét hình thức kỷ luật đối với 6 đảng vien gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Nguyễn Lê Dũng, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Quách Hồng Tuyến, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Văn Tám, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Đỗ Hữu Nam, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành, nguyên Phó Trưởng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các đảng viên trên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng nên thống nhất kết luận phê bình.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phê bình đối với 38 đảng viên do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.

Ông Tất Thành Cang từng bị Trung ương kỷ luật: Chiều 26/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức ủy viên Trung ương khóa XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Tại kỳ họp 32, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31 của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Theo kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 31 vào giữa tháng 11, ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu đảng bộ Thành phố. Ông Cang cũng vi phạm các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách đảng bộ Thành phố. Ngoài ra, trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ủy Ban Kiểm tra Trung ương kết luận, những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.