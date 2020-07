Lật đò chở khách trên suối vào chùa Hương

(Kiến Thức) - Do cơn giông bất chợt, chiều 26/7, một chiếc đò chở khách đã bị lật trên suối Yến dẫn vào chùa Hương.

Ngày 27/7, một lãnh đạo Công an xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật đò tại khu vực chùa Hương.



Theo vị lãnh đạo này, khoảng 17h chiều ngày 26/7, Công an xã Hương Sơn nhận được tin báo tại khu vực suối Yến, đường đò vào chùa Hương xảy ra vụ lật đò.

Nhiều thuyền, đò bị ảnh hưởng bởi cơn giông bất chợt (ảnh du khách cung cấp)

Thời điểm xảy ra vụ việc, do cơn mưa to, gió lớn bất ngờ ập đến nên con đò có 4 người gồm 3 hành khách và 1 lái đò đã bị lật. Rất may, 4 người chỉ bị ướt khi chiếc đò bị lật, không có thương vong.

Ghi nhận của PV, khoảng 16h40, một cơn mưa giông, gió mạnh bất ngờ ập đến tại khu vực huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội và tiếp tục kéo dài đến 17h40 mà chưa có dấu hiệu giảm bớt.

"Hiện chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc đồng thời ngừng mọi chuyến đò đang đi trên suối Yến vì cơn mưa to ", vị lãnh đạo này thông tin.

