Xe du lịch lao xuống vực, ít nhất 8 người chết ở Quảng Bình

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND Tỉnh Quảng Bình cho biết, vụ xe du lịch lao xuống vực xảy ra vào lúc 10h50 ngày 26/7 trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10 km, thuộc địa bàn Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, một ô tô chở khách đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lao xuống vực bên đường.

Hiện tại chưa có con số thống kê thương vong cuối cùng, nhưng thông tin ban đầu cho thấy ít nhất có 8 người chết và hàng chục người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc Lãnh đạo UBND tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Bố Trạch cùng người dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được thông tin về vụ việc, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hòa Bình yêu cầu Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng, huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn với nỗ lực cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc,lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGTQG khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ TNGT; chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực và đồng chí Nguyễn Văn Thể Bộ trưởng Bộ GTVT - PCT Thường trực Uỷ ban ATGTQG đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do TNGT; Phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ xe du lịch lao xuống vực đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

