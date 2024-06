Lập chòi ẩn nấp trong rừng sâu để mua bán ma túy

Ngày 11/6, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Lương Văn Dũng (SN 1961) trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy .

Lương Văn Dũng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện trên địa bàn nổi lên đối tượng Lương Văn Dũng có dấu hiệu phạm tội liên quan đến ma túy với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và manh động.



Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng này lập chòi, lán và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Quỳ Châu và huyện Quế Phong để bán lẻ chất ma túy.

Tang vật thu giữ.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, nắm tình hình, vào lúc 6h ngày 10/6/2024, Công an huyện Quỳ Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đồng chủ trì phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Dũng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, 40g heroin, 1 con dao, 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho ban chuyên án.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Châu củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

