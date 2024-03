Muôn kiểu vận chuyển ma túy đã bị công an triệt phá

Phá đường dây buôn bán ma túy qua chuyển phát nhanh: Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, giao dịch hoàn toàn khép kín và thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng, thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa; người bán và người mua không hề biết thông tin và mặt của nhau. Tang vật thu giữ trên 10kg ma tuý các loại. Hơn 2kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong hộp bánh kẹo, mỹ phẩm: Mới đây, vào tháng 2/2024, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ Nguyễn Hùng Anh (SN 2005, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới) đang tàng trữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Công an bắt quả tang Hùng Anh ôm một thùng carton, nhận từ chiếc ô tô giao hàng đến phòng trọ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng hơn 2kg) được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong các túi nylon, hộp nhựa chứa bánh kẹo, mỹ phẩm. Bắt lô ma tuý 'khủng' hàng chục triệu USD ngụy trang trong xi măng: Ngày 24/11/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã thông tin về chuyên án triệt xóa đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường biển. Các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam, đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại Hải Phòng. Số xi măng trên dùng để nguỵ trang cho lô hàng ma tuý hàng chục triệu USD, đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển. Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 1 kg ketamine trong lốc xe máy: Ngày 15/11/2023, tại đường Đinh Liệt, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng phối hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Cường đang nhận 2 lốc xe máy từ một xe khách để chuyển vào ô tô con. Tiến hành kiểm tra 2 lốc xe máy, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 2.000 viên thuốc lắc và 1 kg ketamine; khám xét trên người đối tượng thu giữ thêm 1 gói heroin. Nguyễn Văn Cường khai nhận, số ma túy trên là của đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) gửi theo xe khách từ Lào về Đà Nẵng. Cường được thuê đến nhà xe nhận và vận chuyển số ma túy này với giá 5 triệu đồng. Cất giấu ma túy trong bao gạo: Tháng 11/2023, Công an TP Hải Phòng đã triệt phá đường dây ma túy với thủ đoạn tinh vi. Theo đó, lực lượng chức năng nắm được thông tin các đối tượng sẽ đưa lượng ma túy lớn theo tuyến xe khách Hòa Bình - Hải Phòng và giao đến khu vực cảng thuộc địa bàn TP Hải Phòng để tiêu thụ. Ngày 15/11, tại khu vực lô 3, khu vực xã An Đồng, huyện An Dương tổ công tác phát hiện Nguyễn Phương Việt (SN 1991, trú huyện An Dương, TP Hải Phòng) nhận hàng đã lập tức khống chế, bắt quả tang. Thu giữ tại chỗ 1 bánh heroin và 1 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang cất giấu trong một bao gạo. Vận chuyển ma túy ngụy trang trong gói cà phê, nước cam: Tháng 10/2023, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt giữ Nguyễn Phúc Hậu (29 tuổi, trú Đắk Lắk) và Phạm Văn Hoàng (23 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực chợ Miếu Bông (huyện Hòa Vang), trinh sát bắt quả tang Hoàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói ma túy ngụy trang trong các gói nước trái cam, nước nho, cà phê và 5 gói ketamine. Gần 480 kg ma túy được giấu trong mô tơ điện và bao tử heo: Ngày 22/6/2023, TAND TPHCM đã tuyên bị cáo Huang Yen Sheng (25 tuổi), Yeh Chen Chia (26 tuổi) và Kuo Yi Hao (33 tuổi) cùng quốc tịch Trung Quốc) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, Huang Yen Sheng cùng hai đồng phạm đã vận chuyển gần 480 kg ma túy được giấu trong mô tơ điện và bao tử heo đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Tuồn 17.000 viên ma túy ngụy trang trong kem dưỡng da: Ngày 26/5/2023, tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vũ Minh Phúc (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang nhận kiện hàng chuyển phát, bên trong có khoảng 17.000 viên ma túy tổng hợp. Toàn bộ số ma túy được ngụy trang trong 24 hộp kem dưỡng da. Phúc khai nhận số ma túy trên được gửi từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, sau đó, được chuyển phát vào TP Biên Hòa. Phúc sẽ tiếp tục giao ma túy cho một người (chưa rõ lai lịch) tại tỉnh Bình Dương. Phát hiện gần 30.000 viên ma túy tổng hợp ngụy trang trong bánh ngọt và mỹ phẩm: Ngày 17/5/2023, tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang lực lượng công an phát hiện đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy. Phạm Văn Long (SN 1996 trú huyện Lạng Giang) khai nhận là chủ nhân gần 30.000 viên nén ma tuý dạng kẹo được ngụy trang trong bánh ngọt và mỹ phẩm mua của một người không quen biết ở Hà Nội mang về Bắc Giang tiêu thụ. >>> Xem thêm video: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 1 yến ma túy ra thủ đô. Nguồn: VNEWS.

