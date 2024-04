Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma túy ở Nghệ An

Ngày 11/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.



Trước đó, vào khoảng 20h20’ ngày 8/4, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hờ Bá Hử (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hờ Bá Hử bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp, 01 xe máy cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng Hờ Bá Hử khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ biên giới đến địa bàn bản Noỏng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) với giá 10 triệu đồng tiền công. Khi đang trên đường vận chuyển ma túy bàn giao cho đối tượng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hai đối tượng người Lào, Cơ Xồng (SN 1994) và Cha Mềnh Vừ (SN 1978, ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào) cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 4/4, lực lượng phòng, chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Con Cuông và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 03 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Do hám lợi, các đối tượng đã móc nối với nhau để vận chuyển ma túy.

Như vậy, từ đầu tháng 4 đến nay (11/4) lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã triệt phá 3 đường dây vận chuyển ma túy, bắt 6 đối tượng, thu giữ 66.000 viên ma túy tổng hơp.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.