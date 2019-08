Lãnh đạo mới công ty KaiYang Việt Nam nói gì mà 2.000 công nhân vui mừng?

Thông tin mới nhất về việc hơn 2.000 công nhân công ty TNHH KaiYang Việt Nam ngừng việc đợi chế độ do “sếp Tổng” bỗng dung mất tích, ngày 19/8, Ban lãnh đạo mới công ty TNHH KaiYang Việt Nam (quận Kiến An, TP Hải Phòng) đã phối hợp Công đoàn công ty tổ chức đối thoại với toàn thể người lao động về các vấn đề liên quan đến việc làm, quyền lợi người lao động.



Tại buổi đối thoại, bà Jenny Koo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH H&S, một trong những đối tác và cũng là chủ đầu tư của KaiYang Việt Nam tiếp nhận lại cùng 2 lãnh đạo trực tiếp điều hành là ông Chiu Ming Qing và Xu Jian Fu cam kết sẽ thanh toán 50% tiền lương tháng 7/2019 của người lao động trước ngày 24/8, số tiền còn lại thanh toán trước ngày 31/8. Các chế độ khác công ty thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam.

Bà Jenny Koo, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty H&S tiếp quản công ty Kai Yang Việt Nam cam kết sẽ trả lương cho các công nhân.

“Ngay sau buổi nói chuyện này, tôi sẽ về Đài Loan để làm thủ tục chuyển tiền sang Việt Nam. Thủ tục chuyển tiền từ Đài Loan vào Việt Nam không hề đơn giản, phải chuyển dần dần từng món một. Vì vậy, mong mọi người thông cảm, tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo lương cho các bạn. Với đội ngũ công nhân lành nghề của KaiYang, hy vọng các khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ chúng ta”, bà Jenny Koo – Chủ tịch HĐQT nói.

Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của UBND thành phố Hải Phòng; các ban, ngành, đoàn thể, các cấp công đoàn, nhất là Công đoàn Công ty trong việc ổn định tình hình công nhân, bảo đảm tài sản doanh nghiệp trong những ngày qua. Đồng thời, mong muốn người lao động ủng hộ Ban lãnh đạo mới và quay trở lại làm việc, ổn định sản xuất từ ngày 20/8.

Trước thông tin trên, hàng nghìn công nhân rất phấn khởi và nói sẽ quay trở lại công ty làm việc vào ngày 20/8.

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, Công ty TNHH KaiYang có trụ sở tại số 196 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, Kiến An, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan, chuyên sản xuất giày da xuất khẩu. Hiện Công ty quản lý, sử dụng 2.200 lao động, gần 200 nhân viên văn phòng.

Báo cáo của lãnh đạo quận Kiến An, từ chiều 11/8, đến khoảng 22h cùng ngày, Tổng Giám đốc Công ty là ông Huang Chang Che và 17 cán bộ, nhân viên kỹ thuật người Đài Loan, Trung Quốc, đang làm việc tại công ty đã bỏ đi khỏi công ty không rõ lý do.

Công nhân công ty Kaiyang phấn khởi sau một tuần mòn mỏi đợi chờ.

Được biết, công ty nợ tiền bảo hiểm của công nhân, nợ tiền Công đoàn, chưa thanh toán tiền lương tháng 7/2019 cho 2.200 công nhân và 170 nhân viên văn phòng, nợ một số ngân hàng và các đối tác.

Do vậy, sáng 12/8, các công nhân tới công ty làm việc thì xuất hiện thông tin chủ doanh nghiệp người Đài Loan ‘biến mất’. Ngay sau đó, khoảng 2.500 công nhân công ty TNHH KaiYang đã ngừng việc tập thể .

Ngay sau khi nắm tình hình bộ máy lãnh đạo công ty không có mặt tại trụ sở, UBND quận Kiến An đã chỉ đạo Công an quận bảo đảm ATGT, báo cáo CATP triển khai các biện pháp nắm tình hình, bảo đảm an toàn về tài sản nhà xưởng, thiết bị máy móc của công ty.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch Công đoàn công ty tổ chức họp với quản đốc các phân xưởng để thông tin ổn định tình hình. Sáng 12/8, bà Chu Thị Kim Oanh - Chủ tịch Công đoàn công ty sau khi liên lạc bằng điện thoại với Chủ tịch Hội đồng Quản trị (đang ở Đài Loan) đã thống nhất, công nhân của nhà máy tạm thời nghỉ việc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đồng ý sáng 14/8/2019, sẽ sang Việt Nam giải quyết tồn tại. Đến 10h ngày 12/8, công nhân công ty đã ra về, tạm nghỉ việc.

Sau một tuần nghỉ việc, tình hình công ty TNHH Kai Yang Việt đã cơ bản đã ổn định.