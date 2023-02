Lạng Sơn: Xe khách va chạm với xe đầu kéo khiến 2 người tử vong

Theo thông tin của Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, xe ô tô khách, BKS: 29B – 082.XX do tài xế N.V.A (SN 1970, trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) điều khiển đi hướng Hà Nội – Lạng Sơn, đến km 28+100 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Nà Phước, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì va chạm mạnh với ô tô đầu kéo, BKS: 78C-063.XX, kéo xe rơ moóc, BKS: 78R-003.XX do N.M.P (SN 1979, trú tại thôn Phú Vang, Bình Kiến, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) điều khiển đi hướng Lạng Sơn – Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài tài xế, trên xe ô tô khách còn có 1 phụ xe là N.T.V (SN 1975, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và 5 hành khách.

Vụ tai nạn khiến phụ xe N.T.V tử vong tại chỗ, lái xe N.V.A tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Một số hành khách bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn khẩn trương đến hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc đồng thời phân làn giao thông để các phương tiện di chuyển trên quốc lộ không bị ách tắc.

Hiện vụ xe khách va chạm với xe đầu kéo khiến 2 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.