Lạng Sơn: Mâu thuẫn trong lúc ăn cỗ, người đàn ông bị đâm chết

Ngày 17/10, VKSND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lăng Việt C (SN 1982, trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng) về hành vi "Giết người".

Lăng Việt C tại cơ quan Công an.

Trước đó, trưa 12/10, anh H.D (SN 1982, trú tại thôn Pồ Nim) và Lăng Việt C cùng ăn cỗ tại nhà ông L.M (SN 1966, trú tại thôn Đập) thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Trong lúc to tiếng, C. dùng tay đấm, nhưng anh H.D tránh được. Sau đó, Lăng Việt C. đã đi vào khu bếp lấy 1 con dao nhọn, đâm trúng ngực trái xuyên thấu tim D.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng đã tử vong cùng ngày. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hữu Lũng khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ vật chứng, thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lăng Việt C.

Hiện vụ mâu thuẫn trong lúc ăn cỗ, người đàn ông bị đâm chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.