Bắt “tú ông” môi giới cho gái 54 tuổi bán dâm giá 400 nghìn

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Đua (SN 1988, trú tại tổ dân phố Thượng, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng) để điều tra về hành vi 'Môi giới mại dâm'.

Nguyễn Đức Đua tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 14h ngày 14/10, tổ công tác của Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra tại nhà nghỉ 999, địa chỉ ở tổ dân phố Trại Giữa, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm. Đối tượng mua dâm là H.V.T, sinh năm 1985 và N.V.C, sinh năm 1987, cùng trú tại huyện Yên Dũng. Đối tượng bán dâm là N, sinh năm 1969, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, và T, sinh năm 1985, trú tại huyện Yên Dũng.

Từ lời khai của các đối tượng mua, bán dâm và tài liệu thu thập được, lực lượng Công an nhanh chóng xác định được đối tượng Nguyễn Đắc Đua là người môi giới mại dâm, trực tiếp thu tiền của người mua dâm với tổng số tiền 800.000 đồng. Sau đó, Đua đưa cho hai gái bán dâm mỗi người 150.000 đồng. Còn lại 500.000 đồng, Đua giữ lại để sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Đua về hành vi “ Môi giới mại dâm ” để điều tra theo quy định của pháp luật.