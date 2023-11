Lạng Sơn: Mâu thuẫn lúc chơi bi-a, cầm dao chém người trọng thương

Ngày 29/11, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, công an huyện Bình Gia cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lò Văn Sơ (SN 1996, trú tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lò Văn Sơ tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc vào tối 25/11, tại thôn Bản Nghĩu, xã Hưng Đạo xảy ra vụ đánh nhau, cố ý gây thương tích giữa Lò Văn Sơ và Lăng Văn Thọ (SN 1995, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

Hậu quả, Lăng Văn Thọ bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Sợ bị người nhà Thọ đánh, Lò Văn Sơ đã bỏ chạy lên rừng, đến sáng 26/11/2023, Sơ đã đến cơ quan Công an để đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sơ khai nhận vào tối 25/11, trong lúc chơi bi-a với Lăng Văn Thọ tại thôn Bản Nghĩu, xã Hưng Đạo, giữa 2 người có xảy ra mâu thuẫn cá nhân .

Sơ bị Thọ lao vào đánh nhưng được những người xung quanh kịp thời can ngăn, tiếp đó, Lò Văn Sơ đi về nhà người quen ngủ thì tiếp tục nghe tiếng Thọ chửi, do bức xúc và trước đó đã uống rượu, không làm chủ được hành vi nên Sơ đã lấy con dao chặt củi ở cạnh giường ra chém nhiều nhát vào người Lăng Văn Thọ khiến Thọ bị thương nặng phải đi viện cấp cứu, điều trị. Hiện vụ việc tiếp tục được Công an huyện điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.