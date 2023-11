Giang hồ khét tiếng Kiệt “cu đĩ” nuôi heo tạo vỏ bọc điều hành casino

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/5/2015, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc PC45 phối hợp Trung đoàn CSCĐ Công an TP HCM và Công an quận Bình Thạnh đã bất ngờ bao vây toàn bộ khu tổ hợp rộng 2.000m2 với nhiều sòng bạc ở hẻm số 348, đường Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh (địa bàn khét tiếng giang hồ tội phạm từ thời chưa giải phóng được gọi là khu Sở Thùng), giáp ranh mặt đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh. Khu sòng bạc được tổ chức rất tinh vi, giám sát chặt bằng hệ thống camera đặt khắp nơi với nhiều lối hẻm khác nhau. Trước sự bao vây, chốt chặn tất cả các lối ra vào khu vực này của hàng trăm cảnh sát, nhiều con bạc cố tháo chạy, nhưng bất thành. Tại hiện trường, công an bắt giữ 71 đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 130 triệu đồng, 4.000USD, nhiều camera giám sát, 77 xe gắn máy các loại, 3 mã tấu, kiếm Nhật… Theo điều tra, khu tổ hợp sòng bạc do Nguyễn Hoàng Kiệt (SN 1972, biệt danh “Cu đĩ”, ngụ quận Bình Thạnh) tổ chức. Kiệt "Cu đĩ” là một cộm cán giang hồ khét tiếng ở TP HCM và các tỉnh thành phía Nam. Kiệt tổ chức khu tổ hợp nhiều sòng bạc nằm trong khu Sở Thùng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Địa bàn phức tạp khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn khi phá án, bởi khu sòng bạc tiếp giáp với 2 con rạch và cánh đồng hoang, có động thì đó là lối thoát hiểm rất kín của những con bạc. Khu vực tổ hợp bài bạc được che chắn bằng vải bạt và Kiệt phân công những tay anh chị canh gác và giám sát qua camera. Hàng trăm con bạc ra vào sát phạt đều là người quen mới có thể qua các chốt gác. Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Hoàng Kiệt khai báo, khu đất rộng 2.000m2 là của gia đình để lại, nhằm che mắt thiên hạ. Khi ra tù, Kiệt tuyên bố gác kiếm giang hồ và rêu rao là mình bị nhiễm HIV/AIDS để ít ai dòm ngó đến. Kiệt thuê Trần Văn Lộc (SN 1975, ngụ quận 8) và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) với mức tiền công 600.000 - 700.000/người/ngày để chuyên tổ chức sòng đá gà cá độ. Mỗi ngày có từ 2 - 10 độ gà, mức thắng thua khoảng 50 triệu đồng/độ và Kiệt đứng ra thu tiền xâu từ 5 đến 10% mỗi độ gà. Ngoài ra, mức cá độ vòng ngoài có số tiền cá cược từ hàng trăm triệu lên đến hàng tỉ đồng, Kiệt cũng thu tiền xâu vòng ngoài này. Đối với sòng bạc chuyên lắc tài, xỉu, Kiệt khai nhận là cho hoạt động để thu tiền theo giờ, với giá 1 triệu đồng/giờ. Tuy nhiên có quy định với sòng lắc tài xỉu là mỗi ca 3 giờ, sau đó chuyển giao nhà cái khác. Mỗi ván mức ăn thua từ 20 triệu đồng trở lên và nếu nhà cái nào bão (tức ăn hết các con bạc) thì phải chia 50/50 cho “ông trùm”. Các con bạc tham gia khu vực nhiều sòng bạc này đa số là những tay anh chị, đối tượng phạm pháp hình sự như trộm cắp, cướp giật… (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khu vực tổ hợp sòng bạc còn có các dịch vụ ăn uống tại chỗ, cho vay tiền để các con bạc sát phạt nhau; nếu xảy ra mâu thuẫn, chính Kiệt vác mã tấu và đàn em cầm kiếm Nhật để thị uy và giải quyết. Theo điều tra xác minh, Kiệt "cu đĩ” có 3 tiền án về các tội “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản” và “mua bán trái phép chất ma túy”. Theo điều tra, Kiệt vốn là dân giang hồ có máu mặt tại khu vực quận Bình Thạnh. Mang nhiều tiền án, tiền sự và là cháu của bà trùm nổi tiếng khu Sở Thùng, Kiệt "cu đĩ" được đánh giá là rất liều lĩnh. Ông ta từng nhiều lần ra mặt dàn xếp các cuộc tranh giành lãnh địa nên có rất nhiều đàn em nể phục. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Biệt danh “cu đĩ” của Nguyễn Hoàng Kiệt được một ông chủ vựa ve chai ở khu Sở Thùng đặt cho từ nhỏ bởi tính láu cá và liều lĩnh. “Cu đĩ” còn sớm nổi tiếng giới giang hồ nhờ chiếc bóng “hoành tráng” của cô ruột, bà “trùm le” Huỳnh Kim Lệ, người đã bị công an TP HCM liên tiếp truy nã. Từ khi tuyên bố "rửa tay gác kiếm", Kiệt sống bằng nghề nuôi heo. Ông ta cũng xây một nhà tang lễ trên khu đất nằm dưới chân cầu Rạch Lăng (quận Bình Thạnh) để làm nơi khâm liệm cho những người chết vì bệnh AIDS có hoàn cảnh khó khăn. Đây chỉ là chiêu che mắt cơ quan điều tra. Ngày 24/5/2017, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Kiệt cùng 13 đồng phạm. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Kiệt 5 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 9 tháng tù treo đến 4 năm tù giam. >>> Xem thêm video: Cảnh sát khám xét nhà Tuấn "thần đèn", trùm giang hồ xứ Thanh.

