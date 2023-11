Con bạo hành mẹ tử vong ở Hải Phòng và loạt nghịch tử bất nhân

Con trai sát hại mẹ già 77 tuổi: Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đang điều tra vụ đối tượng Hoàng Thế Dũng (43 tuổi, ở số 11/30/42/152 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) về hành vi giết mẹ đẻ là bà Đỗ Thị H (77 tuổi). Trước đó, hàng xóm đã nghe đối tượng này to tiếng với bà H, sau đó hắn dùng búa đánh đập mẹ, dẫn đến tử vong. Người dân sống gần đó cho biết, Dũng là đối tượng nghiện rượu và có biểu hiện sử dụng ma túy. Đối tượng không quan tâm chăm sóc, mà còn thường xuyên mâu thuẫn với mẹ đẻ khiến bà H dù đã cao tuổi nhưng vẫn phải đi nhặt ve chai, đồng nát để mưu sinh. Con dùng hung khí đánh mẹ tử vong: Ngày 23/10, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án Giết người, xảy ra tại căn nhà bốn tầng ở khu liền kề Văn Quán, phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội) ngày 20/10 khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị Đ.T.T (43 tuổi, trú Văn Quán, Hà Đông). Cơ quan điều tra đã bắt giữ D.B.N (15 tuổi) là con trai của chị T. Theo điều tra, do mâu thuẫn bột phát nên N. đã dùng hung khí đánh, khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Mới ra tù, nghịch tử ra tay sát hại mẹ: Chấp hành xong án phạt tù về tội giết người, Bùi Văn Dụng (SN 1971, trú xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình)) trở về nhà với bà Bùi Thị R. (sinh năm 1947, mẹ đẻ của Dụng) . Tuy nhiên, gã không chịu làm ăn dẫn tới mâu thuẫn với mẹ. Trong lúc cãi nhau, gã ra tay sát hại mẹ ruột. Tháng 7/2023,TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dụng tù chung thân. "Nghịch tử" sát hại mẹ ở Đồng Nai: Sáng 10/5, Nguyễn Thanh Quý (ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai) hỏi xin tiền mẹ là bà N.T (68 tuổi) nhưng không được. Tức giận, Quý dùng dao đâm bà T. Bị thương nặng, bà T. lết ra ngoài đường cầu cứu. Phát hiện sự việc, người dân đã báo công an và cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Quý. Sát hại mẹ ruột vì bị la mắng: Sáng 30/3, người dân trong con hẻm trên đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) nghe tiếng la hét thất thanh từ một ngôi nhà, nên chạy tới kiểm tra. Họ thấy một cô gái hốt hoảng chạy ra khỏi căn nhà kêu cứu, bên trong nhà có một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tay dính máu cầm hung khí la hét. Cạnh bàn máy may là thi thể của một phụ nữ khoảng 60 tuổi không còn nguyên vẹn. Công an quận 12 phối hợp với Công an phường Tân Thới Hiệp nhanh chóng có mặt khống chế nam thanh niên. Bước đầu, danh tính nghi phạm được xác định là Lê Văn Vàng (34 tuổi), con ruột của nạn nhân. Do không có việc làm, hay tụ tập bạn bè nên thường xuyên bị mẹ la mắng, sáng 30/3, do không kìm chế được nên Lê Văn Vàng (SN 1989, ngụ quận 12, TP HCM) nên đã dùng dao sát hại mẹ mình là bà P.T.M.N (SN 1968) rồi vứt các phần thi thể xung quanh nhà. Công an kiểm tra, Vàng âm tính với chất ma túy. Con trai tâm thần dùng rựa chém mẹ tử vong: Tối 17/7/2022, bà Hồ Thị X. (52 tuổi, trú thôn Ra Lốc - A Sốc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, TT-Huế) và con trai là Trần Văn L. (SN 1994) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm mâu thuẫn, L. dùng rựa đuổi đánh rồi chém nhiều nhát vào người, phần đầu của bà X. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, Trần Văn L. là người mắc bệnh tâm thần và được hưởng trợ cấp xã hội nhiều năm nay. Đánh chết mẹ ruột vì phải nuôi dưỡng một mình: Tối 30/3/2022, Kiên Được (34 tuổi, ngụ xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) đi nhậu với bạn. Lúc về đến nhà gã thấy mẹ ruột là bà Thạch Thị Bông (68 tuổi) nằm ngủ. Lúc này, Được suy nghĩ bà Bông có nhiều con, nhưng chỉ mình gã nuôi dưỡng nên tức giận và cho rằng đây là gánh nặng. Kiên Được gọi mẹ dậy để nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Được đánh, đập đầu người mẹ vào tường. Bà Bông chạy ra trước sân nhà, rồi gục xuống dẫn tới tử vong. Nam thanh niên sát hại mẹ dã man vì bị la mắng: Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) thường xuyên bị mẹ la mắng vì không lo làm ăn, mà tụ tập bạn bè ăn chơi. Chiều tối 25/1/2022, Đươnl tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với mẹ là bà Nèang Béch (43 tuổi). Tức giận bị mẹ la mắng, Đươnl cầm cây kéo đến giường bà Béch đang nằm ngủ đâm nạn nhân. Người mẹ chui xuống gầm giường trốn. Lúc sau, bà Béch bỏ chạy ra ngoài thì bị vấp ngã, Đươnl lao đến tiếp tục đâm nhiều nhát. Sau đó, gã còn dùng khúc gỗ đánh bà Béch dẫn tới tử vong. >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

