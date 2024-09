Lạng Sơn: 2 người chết, 10 người bị thương do bão số 3 Yagi

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lạng Sơn, mưa bão đã làm 12 người thương vong. Trong đó có 2 người tử vong (là ông L.V.L, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, nguyên nhân do sạt lở đất làm sập nhà; ông T.V.Đ, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, nguyên nhân do bơi qua thung lũng nước sâu bị đuối nước). Về tài sản, toàn tỉnh có 2.627 hộ gia đình bị thiệt hại. Trong đó có 2.043 hộ bị tốc mái, 188 nhà bị cây đổ vào nhà do sạt lở đất, 1.060 nhà bị ngập nước... Ngoài ra, còn có 26 công trình khác bị thiệt hại như: trụ sở Công an xã, nhà văn hóa thôn, trường học… Bên cạnh đó, có trên 5.200 người dân tại các vị trí ngập lụt, sạt lở, vị trí mất an toàn đã được di dời đến nơi an toàn. Về nông nghiệp, toàn tỉnh có trên 6.109 ha bị ảnh hưởng; về lâm nghiệp, có trên 2.079 ha bị ảnh hưởng. Đối với thiệt hại về giao thông, mưa bão đã làm cây gãy đổ tại 25 vị trí trên các tuyến quốc lộ; ngập úng tại 35 vị trí trên các tuyến đường tỉnh; 193 vị trí sạt lở trên các tuyến đường huyện…Ngoài ra, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ và chia cắt với tổng số 138 điểm tại địa bàn các huyện, thành phố. Hiện nay, tình trạng lũ lụt, ngập úng vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương của tỉnh Lạng Sơn. Trong đó tại Na Sầm, huyện Văn Lãng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo báo cáo của UBND huyện Văn Lãng, để ứng phó với bão số 3, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với diễn biến mưa lớn; chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời triển khai theo phương châm 4 tại chỗ. Rà soát, chủ động phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không cho phép làm các lán trại, nhà tạm tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét; triển khai các biện pháp an toàn 13 hồ đập, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và công trình hạ tầng;... >>> Mời độc giả xem thêm video Yên Bái: Mưa lớn sau bão, lũ cuốn nhiều người thiệt mạng:

