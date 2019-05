Bắt đầu thanh tra giá điện, đoàn kiểm tra gồm những ai?

(Kiến Thức) - Bắt đầu từ hôm nay 24/5, Đoàn kiểm tra do Thanh tra Chính phủ chủ trì chính thức thanh tra việc điều chỉnh giá điện, đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên, thời gian kiểm tra là 35 ngày không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Ngày 24/5/2019, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam chủ trì công bố quyết định của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán điện thời điểm ngày 20/03/2019, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thanh tra giá điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện của EVN sẽ được báo cáo Thủ tướng trong tháng 6.



Cùng dự còn có ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện Lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên (trong đó có sự tham gia của một số thành viên đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công thương) do ông Lê Quang Tiệp, Thanh tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Quanh cảnh buổi công bố quyết định kiểm tra, xác minh việc điều chỉnh giá bán điện.

Theo Quyết định số 390/QĐ-TTCP ngày 21/05/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán điện thời điểm ngày 20/03/2019, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua; thời gian kiểm tra là 35 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Vụ trưởng Vụ I được giao giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn kiểm tra, xử lý hoặc trình Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ được giao thực hiện giám sát Đoàn kiểm tra theo quy định.

Thời gian qua, dư luận phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường so với trước đây. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã đưa ra giải thích nhưng không khiến người dân hết nghi ngờ về phương pháp tính giá và việc thu tiền điện. Liên quan sự việc trên, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ, xác minh việc điều chỉnh giá bán điện .

Trong báo cáo gửi Thủ tướng về phương án tăng giá điện, Bộ Công thương khẳng định việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện 8,36% là thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ về điều chỉnh giá bán lẻ điện. Việc điều chỉnh giá là trên cơ sở chi phí đầu vào mua điện năm 2019 tăng khoảng 20.900 tỷ đồng.

Phương án giá bán lẻ điện bình quân hiện nay chưa bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện dự kiến năm 2018 của các nhà máy (khoảng 3.300 tỷ đồng) vào năm 2019. Bộ Công Thương cho biết, nếu bổ sung thêm chi phí, thì giá bán lẻ điện bình quân 2019 là khoảng 1.879,9 đồng/kWh, tương ứng tỷ lệ tăng giá là 9,26%.

Lý giải về việc hóa đơn tiền điện của nhiều khách hàng sinh hoạt trong tháng 4 tăng, Bộ Công Thương chỉ ra 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao. Thứ hai do tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36%. Thứ ba, kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng 4 là 31 ngày, dài hơn 3 ngày so với kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng 3.

Bộ Công Thương cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống kê chi tiết thực tế sử dụng điện của các khách hàng sinh hoạt trên cả nước để nghiên cứu, đề xuất biểu giá bán lẻ điện phù hợp với đại bộ phận khách hàng sử dụng điện trên cả nước; đồng thời khuyến khích sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với việc kiểm tra thực hiện quyết định 648 về điều chỉnh giá bán lẻ điện, qua kiểm tra về công tác niêm yết, công khai giá điện mới, chốt chỉ số côngtơ, tính tiền điện, áp giá bán lẻ, Bộ Công Thương cho hay các đơn vị thực hiện đúng quy trình kinh doanh của EVN.