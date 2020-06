Lái xe công nghệ bị đâm chết trước cổng bến xe ở Sài Gòn

Hơn 9h ngày 14/6, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét đối tượng dùng hung khí đâm tài xế ô tô công nghệ tử vong ở khu vực.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, anh M.T.T. (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế ô tô công nghệ) và 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) xảy ra mâu thuẫn ở gần cổng Bến xe An Sương, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nên cự cãi lớn tiếng.

Hiện trường vụ việc.

Một lúc cự cãi thì cả 2 xông vào đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, nam tài xế ô tô công nghệ bị người đàn ông dùng hung khí đâm gục tại chỗ và tử vong. Người đàn ông gây án vội tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy xét nghi can gây án. Hiện trường, công an thu giữ một xe máy nghi của đối tượng gây án.

Được biết, anh T. là tài xế ô tô công nghệ và hay hành nghề ở khu vực bến xe An Sương. Hiện công an đang khẩn trương điều tra truy xét đối tượng gây án.