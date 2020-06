Đắk Nông: Kinh hoàng xe tải nổ lốp lao vào chợ, người thương vong nằm la liệt

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 6h sáng 13/6 tại chợ 312 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ông Trần Văn Thương, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân ban đầu là xe tải nổ lốp rồi tông vào phương tiện khác. Chiếc xe ô tô tải tiếp tục lao vào nhiều xe máy cùng các tiểu thương đang buôn bán tại chợ rồi lật ngang. Vụ tại nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 8 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều nạn nhân nằm la liệt dưới đất. Xe tải lật ngang đè nhiều xe máy và người dân. Các nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Nhận được thông tin về vụ việc, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG yêu cầu Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo ngành Y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Giao đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGTQG khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do TNGT. Phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Đắc Nông chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. >>> Xem thêm video: Tai nạn liên hoàn khi dừng đèn đỏ, tài xế kẹt cứng trong cabin

