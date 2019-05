Lái xe biển xanh đâm người rồi bỏ chạy là Thượng sỹ công an

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an xác định lái xe ô tô BKS 80A-116.99 gây ra vụ va chạm giao thông trên là Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng - lái xe của tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

xe biển xanh BKS 80A-116.99 gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển rồi bỏ chạy đêm 4/5. Chiều ngày 6/5, Bộ Công an chính thức thông tin vụ việctrên đường Nguyễn Xiển rồi bỏ chạy đêm 4/5.



Theo đó, khoảng 20h20 ngày 4/5/2019, trên đường Nguyễn Xiển (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang BKS 80A-116.99 với xe mô tô BKS 18E-9589 do ông Ngô Văn Phương (SN 1966, hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định) điều khiển.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và xác định lái xe ô tô BKS 80A-116.99 gây ra vụ va chạm giao thông trên là Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng, sinh năm 1990, lái xe của tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Tối cùng ngày, Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng đã đến Công an quận Hoàng Mai trình diện.

Chiếc xe ô tô biển xanh nghi gây tai nạn rồi tăng ga bỏ trốn.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đình chỉ công tác đối với Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng. Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trao đổi với PV, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an – Lương Tam Quang cho biết, hiện lái xe đã bị chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra.

“Hiện chúng tôi đã đình chỉ đối với lái xe và giao cho công an quận Hoàng Mai xử lý đúng theo quy định của pháp luật, sau đó sẽ công bố cụ thể”, Trung tướng Quang thông tin.

Trước đó, vào đêm ngày 4/5, thông tin từ Đội CSGT số 14 Công an TP Hà Nội cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với Công quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường vụ một chiếc xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy .

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h30 tối cùng ngày, tại trước cửa số nhà 775 Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội), sau khi va chạm với một xe máy khiến người đàn ông điều khiển chiếc xe này bất tỉnh tại chỗ, chiếc xe ô tô biển xanh không những không dừng lại mà trái lại còn tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn Phương (SN 1966 làm nghề lái xe ôm), ông Phương sau đó đã được đưa đi cấp cứ tại bệnh viện 103.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.