Hải Phòng: Đến nhà bạn chơi phát hiện 2 vợ chồng chết trong nhà

Khi người bạn hàng không thấy bà M. đi chợ như hàng ngày, bà này đến nhà tìm thì phát hiện chồng bà M. tử vong ngoài sân treo tư thế treo cổ. Hốt hoảng, bà đã hô hoán hàng xóm, khi mọi người bước vào nhà thì tiếp tục phát hiện bà M. tử vong trên giường.



Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Hải Phòng vào sáng sớm ngày 6/5, lãnh đạo Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ án trên.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân trong vụ án trên là bà Nguyễn Thị M. (SN 1970, trú tại thôn Ngọc Chử, xã Trường Thọ, huyện An Lão) và ông Nguyễn Văn Th. (SN 1963, chồng bà M.). Khi được người dân phát hiện, cả hai đều đã tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ án.

Một cán bộ thôn Ngọc Chử cho hay, buổi sáng cùng ngày, một người phụ nữ cùng đi hàng chợ với bà M. không thấy bà ra chợ như hàng ngày nên đã đến nhà để tìm. Khi đến nơi, bà này thấy cổng nhà ông Th. không đóng, bước vào trong sân, bà hoảng hốt phát hiện ông Th. tử vong trong trạng thái treo cổ.

Ngay sau đó, người phụ nữ này hoảng hốt thông báo sự việc cho người thân ông Th, sinh sống bên cạnh và bà con hàng xóm đến để chứng kiến sự việc. Khi bước vào nhà, mọi người tiếp tục phát hiện bà M. nằm tử vong trên giường, trên người phủ một chiếc chăn mỏng.

Nhận được thông tin sự việc 2 vợ chồng chết trong nhà, Công an xã Trường Thọ, Công an huyện An Lão, các lực lượng của Công an TP Hải Phòng đã về địa phương. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ án có thể vào đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6/5. Thời điểm này, chỉ có vợ chồng ông Th. trong nhà, 2 người con đi làm ăn xa. Thời gian gần đây, tâm lý của ông Th. có dấu hiệu bất ổn, hay chửi bới, đe dọa bà M.

Trước đó, Kiến Thức đưa tin, vào khoảng 6h sáng ngày 6/5, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện vụ việc hai vợ chồng ông T. tử vong tại nhà riêng ở thôn Ngọc Chử, xã Trường Thọ (huyện An Lão, Hải Phòng).

Ngay sau đó, người dân địa phương đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện An Lão nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Nhận định ban đầu, rất có thể người đàn ông đã sát hại vợ rồi treo cổ tự tử .

Vụ án đang được Công an TP Hải Phòng cùng các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ.