Lai Châu: Quản lý và 5 nữ “tiếp viên” quán karaoke dương tính với ma túy

Ngày 19/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào hồi 9h40 ngày 17/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Việt Linh (SN 1984, tạm trú tại bản Thác Cạn, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2 gói Hồng phiến.

Đối tượng Nguyễn Việt Linh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Việt Linh tại quán Karaoke Đại Phúc phát hiện trong phòng ngủ của Linh có 1 gói hồng phiến. Cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng của 3 gói hồng phiến thu giữ của đối tượng Linh là 5,97g.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với 7 thanh, thiếu niên đang có mặt tại quán Karaoke. Kết quả xác định 6/7 trường hợp dương tính gồm: Mùng Văn T, sinh năm 1983, trú tại bản Cỏ Lá, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường là quản lý cùng 5 ‘tiếp viên” là Tòng Thị H, sinh 2003, trú tại xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ; Tòng Ngọc A, sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên; Hà Thị N, sinh năm 2002, trú tại bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên; Phùng Thị P, sinh năm 2006, trú tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; Pờ Thị M, sinh năm 2000, trú tại bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.

6 trường hợp dương tính với ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Linh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời lập hồ sơ vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh Karaoke và các trường hợp dương tính với ma túy nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.