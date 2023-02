Lai Châu: Khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ giết người

Liên quan đến vụ án giết lái xe ôm, cướp tài sản do đối tượng Lù Xuân Minh gây ra vào ngày 7/1/2023 tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Sé (57 tuổi thường trú: bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lò Văn Sé tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, xác minh xác định: sau khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản vào ngày 7/1, đối tượng Lù Xuân Minh đã đi đến nhà Pờ Văn Hà (SN 1966) là bạn nghiện gần nhà Sé để nhờ mua ma túy. Hà không có nhà, Minh đã nhờ Sé mua hộ 2 lần ma túy để cùng nhau sử dụng tại phòng ngủ của Sé.

Trước đó, sau khi bắt giữ thành công đối tượng Lù Xuân Minh, cơ quan công an đã bắt tạm giam Pờ Văn Hà (SN 1977) ở bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ về hành vi che giấu tội phạm. Pờ Văn Hà khai nhận, do có quan hệ quen biết với Lù Xuân Minh nên mặc dù biết Minh vừa giết người, cướp tài sản nhưng Hà không tố giác tội phạm mà đi mua ma túy về cùng sử dụng, sau đó đưa Minh đến lán nương cách nhà mình khoảng 1km để trốn.

Vụ án giết người cướp của xảy ra tại xã Hoang Thèn, Phong Thổ, Lai Châu được phát hiện vào hồi 15h ngày 7/1/2023 tại đồi cao su, cách Quốc lộ 100 khoảng 2km.

Từ kết quả khám nghiệm ban đầu, đối tượng nghi vấn số 1 được cơ quan điều tra xác định là Lù Xuân Minh (SN 2000) trú tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Sau khi gây án, đối tượng đã đi xe máy lên khu vực xã biên giới Dào San, cách hiện trường gây án khoảng 40km và bán cho một người dân trên địa bàn với giá 4 triệu đồng.

Ngày 11/1, lực lượng chức năng đã bao vây, bắt giữ thành công đối tượng Lù Xuân Minh tại cánh rừng thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Kết quả điều tra ban đầu ban đầu cho biết, nạn nhân đã được Lù Xuân Minh thuê chở từ Bắc Giang về quê. Khi về gần đến nhà, Minh lừa nạn nhân đi lên đồi cao su rồi ra tay sát hại.