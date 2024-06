Lai Châu: Bắt “nữ quái” lừa bán bọ xít trên mạng xã hội facebook

Ngày 10/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 24/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của anh Lý Dâu Thường (SN 1993, trú huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đối tượng Lê Thị Anh.

Do đang có nhu cầu kinh doanh bọ xít đen để bán hàng sang Trung Quốc nên anh Thường đã chủ động tìm kiếm trên mạng xã hội và tìm thấy các bài đăng bán bọ xít khô của tài khoản Facebook “Hai sản tươi sống”. Anh Thường đã nhắn tin thương lượng giá cả và thống nhất phương thức chuyển hàng là gửi qua xe khách, đồng thời đặt cọc tiền cho tài khoản Facebook này 3 lần trong ngày 22/4/2024 (lần thứ nhất, chuyển khoản số tiền 2.600.000 đồng; lần thứ hai, chuyển khoản số tiền 2.900.000 đồng; lần thứ 3, chuyển khoản số tiền 3.500.000 đồng; tất cả các lần chuyển cọc tiền trên, Thường đều gửi về số tài khoản mang tên Le Thi Anh 4907205298076 ngân hàng Agribank).

Sau một thời gian liên lạc, đến ngày 21/5/2024, tài khoản “Hai sản tươi sống” đã chặn liên lạc đối với Thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, Phòng PA05 đã khẩn trương xác định tài khoản Facebook “Hai sản tươi sống” là của đối tượng Lê Thị Anh (SN 1994, trú xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Ngoài Facebook “Hai sản tươi sống” đối tượng này còn tạo lập, sử dụng nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội Facebook để đăng tải các bài viết trên các hội, nhóm đông thành viên, nội dung bài viết chủ yếu quảng cáo việc buôn bán các loại hản sản tươi, khô để nhận tiền đặt cọc của người mua nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/6, Phòng PA05 đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, vật chứng cho Phòng CSHS để tiến hành thụ lý, điều tra, đồng thời cử một tổ trinh sát phối hợp phòng CSHS xác minh truy bắt đối tượng. Kết quả ngày 7/6 Tổ công tác phòng PA05 và CSHS đã vượt gần 1800km phối hợp Công an huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận truy tìm, bắt giữ đối tượng tại nhà riêng Thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước

Thời điểm lúc mới bị bắt giữ đối tượng Lê Thị Anh có thái độ không hợp tác với Cơ quan Công an, khai báo quanh co. Nhưng trước những chứng cứ rõ ràng, Lê Thị Anh đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã lừa chiếm đoạt số tiền 9 triệu đồng của anh Lý Dâu Thường.

Sau khi tổ công tác di lý đối tượng từ Ninh Thuận về Lai Châu, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Anh để điều tra mở rộng vụ án. Hiện nay hai đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh những giao dịch nghi vấn lừa đảo mà đối tượng đã thực hiện với thủ đoạn tương tự đối với nhiều cá nhân trên phạm vi cả nước trong 6 tháng đầu năm 2024 với tổng trị giá trên 800.000.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.