Kịp thời dập tắt đám cháy tại chung cư mini 8 tầng ở Hà Nội

Ngày 30/9, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại tầng 7 một chung cư mini, thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h35 ngày 29/9, Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận được tin báo về sự cố cháy xảy ra tại chung cư mini số 59A ngõ 2 phố Phạm Thận Duật.

Chung cư mini xảy ra vụ cháy nằm trong ngõ hẹp.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy chung cư mini tại phường Mai Dịch, lực lượng Công an phường đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy và người dân nhanh chóng triển khai phương án dập lửa, chống cháy lan, đặc biệt tập trung tìm kiếm, hướng dẫn cứu hộ, cứu nạn. Ít phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Được biết, vị trí xảy ra cháy tại khu vực áp tổng của phòng 703. Căn hộ này nằm bên trong công trình chung cư mini có diện tích khoảng 120m2, xây dựng 8 tầng và 1 tum. Tầng 1 để xe, tầng 2 đến tầng 8 có tổng 33 phòng cho thuê trọ và gần 80 nhân khẩu.

Ngay sau khi xử lý xong sự cố, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân cũng như đánh giá toàn diện nguy cơ có thể xảy ra, chính quyền cơ sở đã yêu cầu người dân tạm thời không ra vào khu chung cu mini này, để lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy .