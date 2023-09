Vi phạm nồng độ cồn đấm CSGT và loạt vụ chống đối gây phẫn nộ

Cán bộ ngân hàng đấm CSGT khi bị kiểm tra vi phạm nồng độ cồn: Ngày 29/9, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc (SN 1968, trú tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Đại úy Nguyễn Thành Hưng, tổ viên tổ công tác đề nghị lái xe kiểm tra nồng độ cồn, nhưng người này không chấp hành. Tổ công tác đã kiên trì giải thích và yêu cầu lái xe chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Song lái xe dùng tay gạt máy đo nồng độ cồn, có lời lẽ xưng hô “mày”, “tao” với CSGT. Người này còn bất ngờ đấm thẳng vào vùng mặt Đại uý Hưng. Qua xác minh được biết, ông Lê Ngọc là cán bộ một ngân hàng Chi nhánh Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Cán bộ Chi cục Thuế chống đối đo nồng độ cồn: Ngày 29/9, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết liên quan đến việc cán bộ Chi cục Thuế ở thị xã Bến Cát có hành vi thiếu chuẩn mực với CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn, đơn vị này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người này. Trước đó, trưa 27/9, tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện. Thời điểm kiểm tra, đoàn đã yêu cầu ông S. dừng xe để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này nhất quyết không chịu chấp hành mà chạy thẳng vào quán cà phê, sau đó đôi co với CSGT bằng những lời lẽ khiếm nhã. Sợ bị đo nồng độ cồn, người đàn ông tông xe vào cảnh sát: Tối 25/9, Tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với CSGT tỉnh Bắc Giang tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Xương Giang, TP Bắc Giang (khu vực cạnh đền Xương Giang). Tại đây, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển kiểm soát 30T-3119 do Đinh Công Bình (sinh năm 1974, trú tại đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) điều khiển, tuy nhiên lái xe không chấp hành mà tiếp tục di chuyển và tông vào cảnh sát. Qua kiểm tra, xác định Bình có nồng độ cồn là 0,203mg/lít khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã ra Quyết định tạm giữ Bình về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Chủ tịch phường chống đối đo nồng độ cồn: Tối 18/9, tổ công tác CSGT dừng ô tô BKS 30H-318.XX do ông Lê Hải Q điều khiển để kiểm tra, tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ông Q liên tục gọi CSGT không chấp nhận "cứu viện", vẫn lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn". Ông Lê Hải Q là Chủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bị đo nồng độ cồn, người đàn ông chống đối, quay clip "nói xấu" cảnh sát: Ngày 8/7, Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm đối với Lê Văn Khởi (36 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thới, huyện Bình Tân) về các lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, không giấy đăng ký xe. Trước đó, ngày 4/7, bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Lê Văn Khởi không chấp hành còn ngang nhiên quay clip "tố" CSGT làm việc chưa đúng quy định pháp luật. Vi phạm nồng độ cồn cầm dao đâm trọng thương CSGT: Tối 15/5, tại đường Chiến Thắng Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện ông Nguyễn Văn Minh (SN 1954, trú tại TP Bắc Kạn) đi xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, CSGT xác định nam tài xế xe máy vi phạm ở mức 0,943 mg/L khí thở. Khi tổ công tác thông báo về hành vi vi phạm của mình, ông Minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài. Tuy nhiên, ít phút sau, người đàn ông này quay lại vị trí Tổ công tác bất ngờ dùng dao đâm Thiếu tá D.X.K. khiến nạn nhân bị thương nặng. Đánh CSGT khi bị đo nồng độ cồn: Ngày 5/5, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Lộc (36 tuổi) và Huỳnh Thanh Minh (34 tuổi), cùng trú tại thị trấn Đất Đỏ, để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Trước đó, Minh bị lập biên bản vì có nồng độ cồn nên đã gọi điện thoại cho anh họ là Huỳnh Tấn Lộc đến xin. Xin không được, Minh giật lại giấy tờ xe và đấm vào mặt một CSGT nhưng bị khống chế. Thấy vậy Huỳnh Tấn Lộc lấy dao từ túi quần ra đe dọa tổ tuần tra và yêu cầu thả Minh ra. Tuy vậy, một CSGT của tổ tuần tra đã bắn súng chỉ thiên và khống chế Lộc. Chống đối đo nồng độ cồn, tấn công cảnh sát: Đêm 15/4, một tổ công tác của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột. tổ công tác phát hiện Đào Duy Tân, trú tỉnh Ninh Bình đi xe máy có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại đây, tổ công tác yêu cầu Tân đo nồng độ cồn nhưng Tân không chấp hành. Không những vậy, Tân còn liên tục chửi bới, xúc phạm rồi đánh vào mặt CSGT. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Tân. Kết quả đo nồng độ cồn đối với Tân là 0,760 mg/l khí thở. Bị yêu cầu kiểm tra đo nồng độ cồn, tài xế hành hung cảnh sát: Chiều 16/2, Tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương- Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe biển kiếm soát 30H-037.xx để kiểm tra vì có biểu hiện nghi vấn. Nguyễn Mạnh H. (SN 1980, trú quận Cầu Giấy) đã chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nhưng lại lái xe lao thẳng lên vỉa hè buộc cảnh sát phải áp sát bảo đảm an toàn cho người đi đường. Sau đó, tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà còn dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy, hất rơi mũ một cảnh sát. Không dừng lại, tài xế còn dùng chân đá vào mặt cảnh sát. >>> Xem thêm video: Chồng bị bắt thổi nồng độ cồn, vợ lớn tiếng quát CSGT.

Cán bộ ngân hàng đấm CSGT khi bị kiểm tra vi phạm nồng độ cồn: Ngày 29/9, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc (SN 1968, trú tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Đại úy Nguyễn Thành Hưng, tổ viên tổ công tác đề nghị lái xe kiểm tra nồng độ cồn, nhưng người này không chấp hành. Tổ công tác đã kiên trì giải thích và yêu cầu lái xe chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Song lái xe dùng tay gạt máy đo nồng độ cồn, có lời lẽ xưng hô “mày”, “tao” với CSGT. Người này còn bất ngờ đấm thẳng vào vùng mặt Đại uý Hưng. Qua xác minh được biết, ông Lê Ngọc là cán bộ một ngân hàng Chi nhánh Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Cán bộ Chi cục Thuế chống đối đo nồng độ cồn: Ngày 29/9, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết liên quan đến việc cán bộ Chi cục Thuế ở thị xã Bến Cát có hành vi thiếu chuẩn mực với CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn, đơn vị này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người này. Trước đó, trưa 27/9, tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện. Thời điểm kiểm tra, đoàn đã yêu cầu ông S. dừng xe để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này nhất quyết không chịu chấp hành mà chạy thẳng vào quán cà phê, sau đó đôi co với CSGT bằng những lời lẽ khiếm nhã. Sợ bị đo nồng độ cồn, người đàn ông tông xe vào cảnh sát: Tối 25/9, Tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với CSGT tỉnh Bắc Giang tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Xương Giang, TP Bắc Giang (khu vực cạnh đền Xương Giang). Tại đây, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển kiểm soát 30T-3119 do Đinh Công Bình (sinh năm 1974, trú tại đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) điều khiển, tuy nhiên lái xe không chấp hành mà tiếp tục di chuyển và tông vào cảnh sát. Qua kiểm tra, xác định Bình có nồng độ cồn là 0,203mg/lít khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã ra Quyết định tạm giữ Bình về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Chủ tịch phường chống đối đo nồng độ cồn: Tối 18/9, tổ công tác CSGT dừng ô tô BKS 30H-318.XX do ông Lê Hải Q điều khiển để kiểm tra, tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ông Q liên tục gọi CSGT không chấp nhận "cứu viện", vẫn lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn". Ông Lê Hải Q là Chủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bị đo nồng độ cồn, người đàn ông chống đối, quay clip "nói xấu" cảnh sát: Ngày 8/7, Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm đối với Lê Văn Khởi (36 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thới, huyện Bình Tân) về các lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, không giấy đăng ký xe. Trước đó, ngày 4/7, bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Lê Văn Khởi không chấp hành còn ngang nhiên quay clip "tố" CSGT làm việc chưa đúng quy định pháp luật. Vi phạm nồng độ cồn cầm dao đâm trọng thương CSGT: Tối 15/5, tại đường Chiến Thắng Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện ông Nguyễn Văn Minh (SN 1954, trú tại TP Bắc Kạn) đi xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, CSGT xác định nam tài xế xe máy vi phạm ở mức 0,943 mg/L khí thở. Khi tổ công tác thông báo về hành vi vi phạm của mình, ông Minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài. Tuy nhiên, ít phút sau, người đàn ông này quay lại vị trí Tổ công tác bất ngờ dùng dao đâm Thiếu tá D.X.K. khiến nạn nhân bị thương nặng. Đánh CSGT khi bị đo nồng độ cồn: Ngày 5/5, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Lộc (36 tuổi) và Huỳnh Thanh Minh (34 tuổi), cùng trú tại thị trấn Đất Đỏ, để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Trước đó, Minh bị lập biên bản vì có nồng độ cồn nên đã gọi điện thoại cho anh họ là Huỳnh Tấn Lộc đến xin. Xin không được, Minh giật lại giấy tờ xe và đấm vào mặt một CSGT nhưng bị khống chế. Thấy vậy Huỳnh Tấn Lộc lấy dao từ túi quần ra đe dọa tổ tuần tra và yêu cầu thả Minh ra. Tuy vậy, một CSGT của tổ tuần tra đã bắn súng chỉ thiên và khống chế Lộc. Chống đối đo nồng độ cồn, tấn công cảnh sát: Đêm 15/4, một tổ công tác của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột. tổ công tác phát hiện Đào Duy Tân, trú tỉnh Ninh Bình đi xe máy có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại đây, tổ công tác yêu cầu Tân đo nồng độ cồn nhưng Tân không chấp hành. Không những vậy, Tân còn liên tục chửi bới, xúc phạm rồi đánh vào mặt CSGT. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Tân. Kết quả đo nồng độ cồn đối với Tân là 0,760 mg/l khí thở. Bị yêu cầu kiểm tra đo nồng độ cồn, tài xế hành hung cảnh sát: Chiều 16/2, Tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương- Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe biển kiếm soát 30H-037.xx để kiểm tra vì có biểu hiện nghi vấn. Nguyễn Mạnh H. (SN 1980, trú quận Cầu Giấy) đã chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nhưng lại lái xe lao thẳng lên vỉa hè buộc cảnh sát phải áp sát bảo đảm an toàn cho người đi đường. Sau đó, tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà còn dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy, hất rơi mũ một cảnh sát. Không dừng lại, tài xế còn dùng chân đá vào mặt cảnh sát. >>> Xem thêm video: Chồng bị bắt thổi nồng độ cồn, vợ lớn tiếng quát CSGT.