Kinh hoàng ảo giác nấm “ma thuật“

1.Để tìm hiểu về loại nấm "ma thuật" này, chúng tôi đã nhờ đến sự trợ giúp của những "cậu ấm cô chiêu". Họ sắp xếp một buổi cà phê kín đáo trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để những "tín đồ" của nấm "ma thuật" tâm sự.



Nấm "ma thuật" khô được đóng gói du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. Huỳnh Lan Anh (23 tuổi, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là một cô gái cá tính và hiện đại. Lan Anh vừa tốt nghiệp một trường đại học có tiếng của ngành du lịch. Thoạt nhìn, không ai nghĩ cô nàng là "công chúa" của một gia đình giàu sang, phú quý bởi sự gần gũi, thân thiện, dí dỏm. Lan Anh cho biết, bản thân không hề ăn chơi theo dạng "bay đêm" với ma túy, cần sa hay bóng cười... Tuy nhiên, cô đã dùng nấm "ma thuật". Lan Anh lý giải: "Em dùng để trải nghiệm cảm giác bay vào vũ trụ huyền diệu như thế nào". Lan Anh đặt mua một bịch nấm khô 5 lạng với giá hai triệu rưỡi thông qua một người bạn đang du học tại Anh quốc. Cô được hướng dẫn sử dụng cụ thể theo đúng phương pháp của "tín đồ" dùng nấm. Thời điểm dùng phải qua 21 giờ. Tuy nhiên, để "chơi" loại nấm này đòi hỏi phải tuân thủ khắt khe quy tắc "thinh không". Trước khi sử dụng nấm thì bụng phải đói, người phải sạch, quần áo tươm tất, không suy nghĩ vẩn vơ, tìm một nơi nào đó tĩnh tâm, thư giãn và cười khi gặp bất cứ ai. Nói cách khác, đây chính là "nghi lễ" của những tín đồ của nấm "ma thuật". Trong suốt thời gian "phê" với nấm, tuyệt đối không được đi vệ sinh, mà chỉ nằm trên giường, nhắm mắt lại. Khi được hỏi quy tắc này do ai đặt ra, vì sao lại phải tuân thủ nó? Trong loại nấm có chứa chất ma túy bị cấm sử dụng tại Việt Nam. Lan Anh nói: "Cuộc chơi nào cũng có luật riêng. Cái này không có tổ nghề, mà tuân thủ vì muốn tăng thêm sự mê hoặc của một triết lý nào đó về cảm quan". Đúng là dân chơi nấm, cái lý lẽ Lan Anh đưa ra cứ vời vợi, hư không, ảo ảo mà người bình thường như chúng tôi không thể hiểu nổi.



Theo Lan Anh, khoảng 20 phút sau khi dùng, nấm phát tán sẽ khiến người dùng chìm trong ảo giác với những suy nghĩ diệu vợi. Với trường hợp của Lan Anh thì cô nghĩ về những cánh rừng, đồng cỏ bao la, tương lai và vận mệnh của cuộc đời. Những điều "cơ bản" của chính mình, như: Ta là ai, ta đang làm gì trên trái đất này... Qua thời gian tĩnh tâm (tức giai đoạn 1) sẽ tới giai đoạn "động tâm".

Trong thời điểm này, Lan Anh thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn trọng lượng. Nhắm mắt nhưng thấy mọi thứ điêu linh đang nhảy múa trước mặt. Những chiếc cầu hình thù kỳ dị, bức tranh treo trên tường bỗng biến thành dòng sông nước chảy róc rách, có gió gợn sóng lăn tăn. Trần nhà chao đảo biến hóa linh hoạt, khi là kim tự tháp, khi lại là quả cầu vàng xanh xoay tròn...

Tất cả huyền ảo ngay trước mắt khiến con người không muốn mở mắt ra. Giai đoạn này kéo dài gần 2 giờ thì giảm dần, cơ thể trở về trạng thái cân bằng nhưng con người sẽ không kiểm soát được thực tại. Nói đúng hơn thì như một con điên, ngẩn tò te không còn biết mình đang suy nghĩ gì, liên tưởng đến điều gì, mà chỉ cười một mình, nói một mình rồi run rẩy, bối rối. Lan Anh cho biết, đây là giai đoạn rối loạn tâm thần vì không thể kiểm soát được nhận thức.

Trong khoảng thời gian 5 giờ đồng hồ quay cuồng, điên loạn, rối bời với nấm "ma thuật", thời gian và không gian bị đánh tan, người dùng sẽ nghĩ về những gì đã xảy ra trong 5 giờ đó? Xâu chuỗi được những gì, cảm nhận ra sao? Riêng trường hợp của Lan Anh, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối và đầy rẫy lỗi lầm, tự ti, mặc cảm với chính mình mặc dù lúc đó đã hoàn toàn tỉnh táo.

Lan Anh kể, có những người mang ảo giác quá mạnh đã tự đâm vào cơ thể của mình sau khi nhận ra bản thân yếu kém và không hoàn hảo. Đặc biệt, trong giai đoạn 2, ai dùng quá liều thì tác dụng của nấm sẽ tăng gấp đôi khiến nhận thức không còn kiểm soát được nữa. Những thứ nhìn thấy trong cơn "phê" nấm sẽ bị vỡ vụn, tan thành nước... Trong cơn hoảng loạn, họ có thể la hét, gầm rú, thậm chí là cấu xé chính bản thân mình. Có người cấu đến nỗi rách mặt.

2.Nấm ma thuật có mặt tại Việt Nam, thu hút giới trẻ sử dụng vì mục đích tò mò là chính. Họ dùng một lần để trải nghiệm cảm giác bồng bềnh hư ảo, hoặc muốn "đi về một nơi xa" trong vòng 5 tiếng đồng hồ.

Tất cả những "tín đồ" của nấm "ma thuật" chúng tôi tiếp xúc đều có chung một nhận định: "Nếu dùng đúng liều lượng, tuân thủ nghiêm ngặt triết lý "phù thủy" thì thú vị, nhưng nếu dùng vô tội vạ, không hiểu biết tác dụng của nấm thì chỉ có chuốc họa vào thân. Nấm có thể hủy hoại nhanh hơn bất cứ một hợp chất nào khác (tổn thương tâm thần) nếu sử dụng bừa bãi".

Trước trào lưu dùng nấm "ma thuật" của giới trẻ hiện nay, nhiều bậc phụ huynh đã rất lo lắng và hoang mang. Ông Lê Văn Cường (56 tuổi) mới đây đã phải nhờ trung tâm tư vấn tâm lý hỏi về trường hợp của con trai. Sau khi phát hiện con sử dụng nấm "ma thuật" thì thái độ của con với cha mẹ rất khác.

Nó nói những chuyện trên trời, dùng ngôn ngữ của thế giới khác không ai hiểu được và còn hay tự trách móc bản thân. Chuyên gia tâm lý khuyên ông Cường nên đưa thằng bé tới bệnh viện tâm thần kiểm tra. Khi thấy cha lo lắng như vậy, thằng con ông buông lời: "Đây là một chuyến du lịch, mọi thứ sẽ trở về như cũ".

Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh khuyến cáo: Dấu hiệu nhận biết người có sử dụng nấm "ma thuật" là tình trạng ảo thị, cặp mắt lờ đờ trắng dã do đồng tử giãn. Người dùng nấm ở trong trạng thái bị kích thích, do đây là loại ma túy kích thích thần kinh, vật vã, vã mồ hôi, nôn ói do rối loạn nhịp tim, huyết áp và thường mất ngủ.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, chỉ chữa giống như các trường hợp nghiện ma túy đá. Phụ huynh cần quan sát các biểu hiện bất thường của con em để phát hiện sớm, nhất là tình trạng vì các loại ma túy mới đều gây mất ngủ.

Thời gian qua, cơ quan Công an đã bắt giữ một số vụ mua bán, vận chuyển "nấm thần" (còn gọi là nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần) vào Việt Nam. Các mẫu được xét nghiệm tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy nấm này có chứa psilocybine và psilocine, chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội.

Loài nấm này có tên khoa học là Psilocybe pelliculosa, mọc phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, Mexico, Nam Mỹ, bán đảo Scandinavia và vài vùng ở châu Á.

Trong thành phần của nấm có một hoạt chất gây ảo giác mạnh là psilocybin. Người sử dụng sẽ bị ảo giác và các trạng thái thức thần khác, thậm chí buồn nôn, nôn và nôn khan... Khi sử dụng nấm psilocybin, người dùng có thể thấy những màu sắc, âm thanh, mùi vị và kết cấu của vật thể xung quanh bị biến dạng, song song với điều này là cảm nhận và cảm xúc tăng mạnh.