Lạng Sơn: Tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm bếp ăn tập thể

Sự kiện nhằm kịp thời cập nhập các kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,

Tại hội nghị tập huấn đã phổ biến các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và điều kiện về con người tham gia chế biến thực phẩm; Hướng dẫn đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho người quản lý và nhân viên chế biến thực phẩm; Những mối nguy ô nhiễm thực phẩm và giải pháp phòng ngừa; Hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn; Nâng cao năng lực quản lý, giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Ảnh vfa.gov.vn

Bên cạnh đó, tại Hội nghị đã giải đáp các vướng mắc của nhà trường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời chia sẻ các kiến thức tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm cho phụ huynh học sinh và học sinh để nhà trường tiếp tục tuyên truyền thông qua các cuộc họp, các buổi ngoại khoá. Ngoài ra, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiểm tra, giám sát nội bộ của các nhà trường trong việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua buổi tập huấn, cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các trường học đã nắm được tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, đảm bào an toàn thực phẩm cho học sinh khi ăn bán trú.

Các nhà trường sẽ phối hợp với hội cha mẹ học sinh nhắc nhở, tuyên truyền các con không ăn quà vặt trước cổng trường, không ăn các thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để bảo đảm sức khoẻ và phòng ngừa ngộ độc xảy ra.