Kinh hãi với kho vũ khí của đường dây ma túy vừa bị triệt phá

Trước đó vào trưa ngày 1/8, công an Quận 12, TPHCM đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Linh , sinh năm 1986 và Huỳnh Thị Ngọc Trang , sinh năm 1993 cùng ngụ TP HCM đang mua bán trái phép chất ma tuý tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. Mở rộng vụ án, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Ngọc Hoài Phương, sinh năm 1989 và Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1990,cùng ngụ TP HCM đang tàng trữ ma tuý để bán cho khác.

Video: Thu giữ nhiều vũ khí đường dây mua bán ma túy