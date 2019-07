Giải mã quái chiêu những đường dây ma túy "khủng" - Kỳ cuối: ​Cuộc chiến cam go

Đánh tổng thể

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) cho biết, từ tháng 12/2018 đến nay đã thiết lập 20 chuyên án. Để triệt phá được một đường dây ma túy vô vàn gian nan, vất vả.

Vì sao các chuyên án vừa qua thu giữ hàng tấn ma túy khủng khiếp đến vậy? Tướng Các lý giải: “Trước kia, các vụ án ma túy chỉ đánh khúc giữa, phần đầu với đuôi thì còn nguyên, “trùm” vẫn tồn tại. Giờ đánh tổng thể nên số lượng lớn là đương nhiên.

Lãnh đạo C04 nhìn nhận, trước đây không làm triệt để, chưa triệt phá cả đường dây. “Chính vì vậy mà các chuyên án sau này, chúng tôi phải làm mọi cách để triệt phá cả đường dây dù biết việc này không hề đơn giản. Chúng tôi quyết tâm đánh sập cả đường dây chứ không làm như trước, không bắt khúc giữa”, Tướng Các nói.

Việt Nam vừa là địa bàn trung chuyển ma túy vừa là địa bàn tiêu thụ ma túy. Ảnh Văn Minh

Tướng Các cho biết thêm, hiện nay lãnh đạo C04 trực tiếp trao đổi, làm việc với tư lệnh của các cơ quan phòng chống tội phạm trên thế giới nên thuận lợi hơn trong phá án.

Tướng Các chia sẻ rằng, khi mới về làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ trưởng Công an đã đặt vấn đề với ông rằng, tại sao các nước trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới, trong khi Việt Nam vẫn nhức nhối vấn đề này.

Theo Tướng Các, đường biên giới của ta dài hơn 4.000 km, có rất nhiều đường mòn, lối mở phức tạp, hiểm trở, gây khó cho lực lượng tuần tra, khám phá án. Vấn đề thứ hai là các đối tượng ma túy lợi dụng xuất nhập khẩu qua luồng xanh, luồng vàng. Chúng dựng những công ty “bình phong” có “lý lịch” tốt để trà trộn ma túy vào hàng hóa như trà, hạt nhựa…để xuất nhập khẩu.

Những thách thức đang chờ

Nguy cơ TPHCM trở thành trạm trung chuyển ma túy của thế giới được Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó giám đốc Công an TPHCM dự báo trước Quốc hội khóa XI (2002-2007). Nhắc lại câu chuyện này, Tướng Minh cho rằng không mới.

“Trước đây ở Quốc hội khóa XI tôi có nói tới nguy cơ Việt Nam trở thành nơi trung chuyển ma túy. Bây giờ, trên thực tế đã trở thành sự thật. Đây không phải lỗi của chúng ta mà do chúng ta ứng phó chưa tương thích với tình hình”, Tướng Phan Anh Minh nói.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, TPHCM là trung tâm về xuất nhập khẩu, thương mại tài chính và rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Đây cũng là điều kiện để tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động, làm nơi trung chuyển ma túy với quy mô lớn. Bọn tội phạm lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hải quan. "Chúng ta cải cách hành chính hướng tới phục vụ doanh nghiệp tốt hơn nhưng đồng thời tội phạm cũng lợi dụng việc này”, đại tá Quang cho biết.

Ông Quang nhận định, các đối tượng chủ yếu là người gốc Hoa, mang hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia thường chỉ nhập cảnh vào Việt Nam vài ba lần với mục đích thăm dò trước khi thực hiện vận chuyển.

Chúng lợi dụng địa bàn Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng để trung chuyển ma túy đi các nước, chủ yếu thông qua xuất nhập hàng hóa từ Lào, Thái Lan, Campuchia vào Việt Nam, sau đó chuyển sang vận chuyển đường biển đi nước thứ 3.

Thủ thuật mới của chúng là thuê và sử dụng người Việt Nam để vận chuyển ma túy. Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, chúng sẽ nhanh chóng cao chạy xa bay.

Về giải pháp, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết: “Chúng ta không chỉ dựa vào lực lượng công an mà cần phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần ý thức cảnh giác của người dân, của doanh nghiệp, của các công ty xuất nhập khẩu, của hải quan”.

Đại tá Quang đề nghị người dân, nhất là người có kho bãi, nhà xưởng cho thuê, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xuất nhập khẩu, logictics, công nhân lao động trong khu vực nâng cao cảnh giác, phát hiện, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời.

“Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất hoặc công an quận, huyện, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an thành phố. Tuyệt đối không nên im lặng trước những bất thường này, không tự tiêu hủy tang vật nghi ma túy mà không báo công an”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Tại buổi lễ khen thưởng thành tích phá chuyên án ma túy 218LP và bắt giữ 895 bánh heroin, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túy là rất quan trọng. Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với công an các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Trung Quốc… và sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc đấu tranh các chuyên án cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong phòng chống ma túy. Qua đó đã thể hiện sự mưu trí dũng cảm của các lực lượng công an, biên phòng, hải quan, công an các địa phương… Nhờ thế đã triệt phá các đường dây, bắt đúng đối tượng, bắt tận gốc, mở rộng phạm vi và đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các lực lượng tham gia phá án...