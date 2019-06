Trữ gần 1kg ma túy trong quán cà phê, đôi vợ chồng hờ bị bắt

Chiều 8-6, nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Võ Tấn Đạt (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành) cùng vợ "hờ" Nguyễn Chi Nhỏ (SN 1989, ngụ Cà Mau), chủ quán cà phê Thượng Hải, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quán cà phê nơi tàng trữ ma túy

Trước đó, cả hai bị bắt quả tang tại quán cà phê với số lượng gần 1kg ma túy tổng hợp.



Khoảng 8 giờ ngày 6-6, phát hiện nhóm thanh niên tụ tập tại quán cà phê Thượng Hải do Chi Nhỏ làm chủ ven đường tỉnh thuộc ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn, trinh sát phòng chống ma túy phối hợp công an xã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính.

Tại quầy, công an phát hiện một số viên ma túy tổng hợp chưa kịp bán. Lực lượng kiểm tra khu vực bên trong và phòng ngủ, thu giữ nhiều túi nilon cất giấu loại ma túy viên tổng hợp cùng một số chất bột trắng (nghi ma túy) số lượng cân nặng gần 1kg.

Ngoài chủ quán còn có hơn 10 thanh niên được đưa về công an huyện để lấy lời khai. Tại đây, chủ quán khai nhận số lượng ma túy trên mua từ nơi khác đưa về bán cho các người nghiện đến quán để sử dụng. Việc mua bán này đã diễn ra thời gian dài nhưng do có sự cảnh giác "từ xa" nên không bị công an phát hiện.

Chủ quán cà phê Chi Nhỏ

Qua làm việc, đôi vợ chồng "hờ" thừa nhận đây là số lượng ma túy mua về để tiêu thụ. Cơ quan Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An giám định, toàn bộ số hàng tạm giữ là ma túy.



Nhóm thanh niên có mặt tại đây, qua test nhanh đều dương tính chất ma túy. Ngoài số ma túy "khủng" lần đầu tiên xuất hiện tại huyện Châu Thành, công an còn thu tại quán cà phê 3 cây mã tấu cùng nhiều bộ bài tây.