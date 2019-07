Không nên để học sinh ngồi bệt thắp nến tri ân liệt sĩ dưới nền ẩm ướt

(Kiến Thức) - Đánh giá về sự việc UBND xã Quang Trung tổ chức cho các em học sinh tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ vào buổi tối trên nền đất ẩm ướt do mưa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ cho rằng, không nên tổ chức như vậy.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh về việc các em học sinh dự lễ tri ân anh hùng liệt sĩ phải ngồi bệt xuống dãy trống giữa các hàng mộ liệt sĩ, trong khi nền đất ẩm ướt do cơn mưa trước đó. Trong khi đó, các lãnh đạo, cán bộ xã, ngồi ghế dưới rạp che.



Những thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng việc làm trên là phản cảm dù mang ý nghĩa lớn lao trong ngày kỷ niệm thương binh, liệt sĩ 27/7.

Trong khi đó, những ý kiến khác lại cho rằng, việc các em học sinh có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ để thắp nến tri ân là hành động mang nhiều ý nghĩa để tưởng nhớ công an của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho độc lập tự do. Đó là một trong những truyền thống tốt đẹp được lưu giữ qua nhiều thế hệ của dân tộc ta.

Học sinh ngồi bệt để thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, sự việc trên xảy ra tại xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và các cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ và lãnh đạo UBND xã Quang Trung khi trao đổi với PV cho rằng, thông tin cũng không hoàn toàn như mạng xã hội đã đăng tải.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Xuân Trường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cho biết, sau khi trên mạng xã hội có thông tin về sự việc học sinh ngồi bệt thắp nến tri ân liệt sĩ dưới nền ẩm ướt, Phòng GD&ĐT đã nắm bắt thông tin đó. Tuy nhiên, nhiều thông tin mạng xã hội đăng tải không chính xác.

Cụ thể, mạng xã hội đăng tải thông tin nói rằng ở thị trấn Tứ Kỳ là không chính xác mà hoạt động trên diễn ra tại xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ). Trong khi đó, tại hoạt động này cũng không có lãnh đạo tỉnh hay huyện về dự. Bởi huyện Tứ Kỳ không tổ chức buổi lễ tri ân anh hùng liệt sĩ trong phạm vi toàn huyện nên không có lãnh đạo đến.

“Những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ là do các xã, thị trấn tự tổ chức chứ huyện không có chỉ đạo gì về việc này và đây không phải hoạt động do nhà trường hay phòng GD&ĐT đứng ra tổ chức”, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cho biết.

Đánh giá về sự việc trên, ông Lê Xuân Trường cho biết, không nên tổ chức vào buổi tối với sự tham gia của nhiều em học sinh. Tuy nhiên, UBND xã Quang Trung cũng chỉ tổ chức từ 19h đến 20h nên cũng có thể thông cảm được. Tuy nhiên, chỉ xã Quang Trung tổ chức như vậy còn các địa phương không tổ chức như thế.

Từ xưa đến nay ngành giáo dục vẫn định hướng các em học sinh tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng các hành động như dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, chỉnh trang lại không gian… Cá nhân tôi thấy việc tri ân là cần thiết nhưng các em chỉ nên tham gia hoạt động trong buổi sáng chứ không nên tổ chức vào buổi tối”.

Nhiều thông tin đăng tải trên mạng xã hội không chính xác.

Nói thêm về việc này, ông Lê Xuân Trường cho biết, từ xưa đến nay, cứ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, chúng ta đều có những hoạt động tri ân, ghi nhớ công ơn các liệt sĩ. Trong đó các em học sinh tham gia dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, tham gia những hoạt động tri ân, đó là những việc giúp các em học sinh hiểu hơn về sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ cho độc lập dân tộc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Dự – Chủ tịch UBND xã Quang Trung cũng cho biết, những trang mạng xã hội thông tin không chính xác. Trong hoạt động tri ân liệt sĩ, các em học sinh ngồi cạnh mộ liệt sĩ để thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

“Thắp nến tri ân các em không thể ngồi ghế cao được. Thời gian tổ chức chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Việc các em học sinh tham gia hoạt động tri ân để các em nhớ về công lao các anh hùng liệt sĩ, ghi nhớ cội nguồn. Các học sinh đến đó rất tự hào. Khi thông tin đăng tải trên mạng xã hội như thế, nhân dân xã Quang Trung rất bức xúc”, ông Dự cho biết.

Nói về việc cán bộ ngồi ghế cao dưới rạp, Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết, ngày hôm đó, Đảng ủy xã quy định 2 năm một lần làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Do vậy, xã tổ chức từ 13h30 chiều 27/7 và dựng rạp để cho các nhà sư, cán bộ Đảng viên, gia đình chính sách làm lễ cầu siêu.

“Đến tối chúng tôi cũng yêu cầu dỡ đi nhưng bộ phận rạp bạt cho thuê họ nói rằng còn hệ thống điện nên để xong chương trình thì dỡ rạp một thể. Sự việc trên chỉ có sự tham gia của Đảng ủy, UBND xã Quang Trung và các tổ chức trong xã không có sự tham dự của lãnh đạo UBND huyện”, ông Nguyễn Việt Dự cho biết.