Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: CSGT tiết lộ nguyên nhân

Chỉ trong 2 ngày (23 và 24/7), quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương) đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông khiến 7 người chết, 3 người bị thương. Dọc tuyến quốc lộ 5 xuất hiện nhiều vệt hằn lún, nhiều đoạn lún sâu kéo dài hàng chục mét. Trong khi đó, tốc độ tối đa dành cho xe con tại những đoạn đường này vẫn lên đến 90 km/h, xe tải 80 km/h, xe container 70 km/h. Không chỉ có vậy, đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương) xuất hiện nhiều lối sang đường, hầu hết là do người dân tự mở. Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc hôm 23/7 làm 5 người thiệt mạng cũng là một điểm do người dân tự mở để sang đường. Theo nhiều người dân ở huyện Kim Thành, dù biết nguy hiểm nhưng để rút ngắn quãng đường, họ vẫn chọn qua đường ở các lối mở tự phát này. Ở nơi chỉ trong 1 buổi sáng 6 người đã ra đi một cách đau đớn, xe máy, ô tô vẫn đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm. Lối mở tự phát vẫn thường xuyên có người thấp thỏm chờ rồi vút nhanh qua đường khi xe cồng kềnh giãn ra. Trung tá Nguyễn Văn Khánh, Trạm trưởng Trạm CSGT Hải Dương cho biết, dù tốc độ tối đa quy định là 90km/h nhưng trên con đường này không có phương tiện nào có thể đi với tốc độ đó. Lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 5 hiện đạt trung bình 56.000 xe mỗi ngày đêm với quá nửa là xe tải trọng lớn. Nguyên nhân xảy ra tai nạn ở huyện Kim Thành là do có quá nhiều lối mở sang đường, trong khi lại thiếu biển cảnh báo nguy hiểm - ông Khánh nhận định.Ông Vũ Đức Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế an toàn, Sở GTVT Hải Dương cho biết, quốc lộ 5 đang có lưu lượng phương tiện lớn gấp 4 lần cho phép và chủ yếu là xe tải trọng lớn. Lưu lượng phương tiện theo thiết kế từ 5.000 - 15.000 phương tiện/ngày đêm. Nói về các vụ tai nạn vừa qua, ông Hạnh cho rằng, một vụ tai nạn do rất nhiều yếu tố tạo nên. Trong đó phải kể đến tình trạng tự phá dỡ rào. Quốc lộ 5 do Bộ GTVT quản lý nên chính quyền địa phương không có thẩm quyền xử lý.



Theo ông Nguyễn Văn Huỳnh - Trưởng Ban Quản lý bảo trì quốc lộ 5 thuộc Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi), lưu lượng giao thông quá lớn khiến việc bảo trì gặp nhiều khó khăn. "Thời gian tới sẽ rà soát để tổ chức lại giao thông trên quốc lộ 5, đóng một số điểm mở không đảm bảo an toàn và thay thế bằng cầu vượt", ông Huỳnh nói. Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng chia sẻ, nguyên nhân của những vụ tai nạn vừa qua trên quốc lộ 5 không phải do tốc độ. "Thời điểm trước khi gây ra vụ tai nạn hôm 23/7, xe tải có tốc độ 65km/h nên không vượt quá tốc độ cho phép", lời ông Thanh phân tích. Các vụ tai nạn gần đây có nguyên nhân: Biển báo không đủ, mặt đường xuống cấp, ý thức người dân và cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của người lái xe... Thậm chí cả xe máy kéo cũng chạy ngược chiềuÔ tô đi ngược chiều Trời mưa, xe tải cũng chạy ngược chiều luôn Vào giờ cao điểm, rất nhiều xe máy qua đường tại những điểm mở nhưng không có đèn tín hiệu giao thông Công nhân các khu công nghiệp 2 bên đường khi tan ca cũng đạp xe ngược chiều Mặt đường quốc lộ 5 hướng Hải Phòng - Hà Nội vương vãi đất đá Đoạn qua huyện Kim Thành mặt đường lồi lõm, nhiều vệt hằn lún

