Khởi tố vụ tai nạn ở Hải Dương, thu hồi giấy phép kinh doanh nhà xe

Thông tin mới nhất về vụ, xe tải đâm đoàn cán bộ đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại xã Kim Lương, chiều 22/1, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông. Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố lời khai, hoàn tất hồ sơ xem xét khởi tố tài xế trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.