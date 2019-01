Tai nạn ở Hải Dương: Lái xe thừa nhận sử dụng ma túy và ngủ gật

tai nạn ở Hải Dương, đại diện Công an huyện Kim Thành cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe Lương Văn Tâm (1991, Nguyên Bình, Cao Bằng). Thông tin mới nhất về vụ, đại diện Công an huyện Kim Thành cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe Lương Văn Tâm (1991, Nguyên Bình, Cao Bằng).



Hiện nay, tại cơ quan CSĐT Công can huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương), lái xe Lương Văn Tâm - người điều khiển xe tải BKS: 29C – 71953 đã tỉnh táo và khai nhận quá trình gây tai nạn thương tâm khiến 8 người tử vong.

Lái xe Tâm tại cơ quan điều tra.

Theo lời lái xe Lương Văn Tâm, Tâm hành nghề lái xe thuê và trưa ngày 21/1, Tâm nhận hàng từ Hà Nội để xuống giao tại TP Hải Phòng, đến đoạn xã Kim Lương gần 14h thì xảy ra tai nạn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 3 người gồm Tâm và 2 phụ lái. Trước thời điểm xe tải lao vào đoàn cán bộ xã Kim Lương trên đường đi dâng hương, Tâm và phụ xe đã bàn nhau đến trạm thu phí QL5 sẽ đổi lái. Khi mà vị trí đổi lài chỉ còn vài km thì sự việc đau lòng xảy ra.

Cũng theo lời khai của Tâm, khi xảy ra tai nạn, chiếc xe hoàn toàn không gặp trục trặc về kỹ thuật mà do lái xe Tâm ngủ gật. Khi đâm vào đoàn người đi bộ dưới quốc lộ Tâm giật mình. Hoảng hốt đánh lái nhưng do mất bình tĩnh nên xe đã chao đảo liên tục va vào người dân.

Sau khi xảy ra tại nạn, Tâm và 2 phụ lái rời xe phần vì hoảng sợ, phần bị người dân trong khu vực hành hung. Tuy nhiên, cả 3 người quanh quẩn khu vực xảy ra tai nạn chứ không bỏ trốn. Sau khi các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu, người tử nạn đã được đưa về gia đình thì cả ba hỏi đường lên cơ quan công an huyện để trình diện.

Theo đại diện Công an huyện Kim Thành, ngay khi lái xe Lương Văn Tâm đến trình diện cơ quan điều tra đã cho test nhanh với ma túy trong nước tiểu. Kết quả lái xe này dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, Tâm tỏ ra ngạc nhiên trước kết quả của cơ quan công an và liên tục xin thử lại. Phía đơn vị điều tra đã cho thử thêm nhiều lần và chuyển Tâm sang cơ quan y tế để làm xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả khẳng định Tâm có sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. Loại ma túy mà lái xe Tâm sử dụng là ma túy đá, có khả năng gây ảo giác.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Tâm đã thừa nhận mình có sử dụng ma túy đá nhưng không phải sử dụng trước khi lên xe mà sử dụng trước đó. Tuy nhiên, Tâm không nhớ sử dụng ma túy cụ thể vào ngày nào trong tuần. Do vậy, lúc đầu Tâm nói sử dụng ma túy đá từ thứ 3 (ngày 15/1), sau đó lại khai chơi vào ngày thứ 6 (17/1) vừa rồi.

Liên quan vụ tai nạn trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện các cơ quan liên quan đang phối hợp chặt chẽ, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, củng cố, giám định, thu thập thêm các thông tin liên quan đến lái xe. Do vậy, hiện chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 13h55, ngày 21/1, trên QL5, đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe tải mang BKS: 29C - 719.53 do tài xế Lương Văn Tâm điều khiển đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương đang đi dâng hương. Theo báo cáo sơ bộ từ Ban ATGT Hải Dương, có 8 người chết, 8 người bị thương.