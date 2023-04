Khởi tố vụ án tài xế xe bán tải tông thiếu tá CSGT cùng 2 người tử vong

Ngày 23/4, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An trao đổi với báo chí cho biết, liên quan đến vụ xe nghi chở hàng cấm tông Thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người.



Người đứng đầu Công an tỉnh Long An nhận định: "Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người. Hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ an về tội giết người. Hiện vụ việc tiếp tục xác minh điều tra làm rõ".

Ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.

Công an tỉnh Long An cũng đang thực hiện các báo cáo để đề xuất cấp trên có các chế độ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) phối hợp với các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để chặn bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Phát hiện xe bán tải 49C-296.01 nghi chở hàng cấm lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM, CSGT đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng cùng một số người dân đang lưu thông rồi lật nghiêng. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) cùng 2 người dân tử vong trong vụ việc trên.

Công an tỉnh Long An đã tạm giữ và khám xét nhà hai nghi can, tuy nhiên, danh tính hai đối tượng này chưa được tiết lộ. Một số cơ quan báo chí dẫn lời nguồn tin cho biết, tiến hành khám xét nơi ở của 2 nghi can này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói ma túy đá và gần 20 bánh heronin, tuy nhiên thông tin này chưa được Công an tỉnh Long An chính thức công bố.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, đây là một chuyên án ma túy có kế hoạch, tổ chức phối hợp nhiều đơn vị cùng tham gia. Việc CSGT phối hợp với lực lượng để ngăn chặn hướng xe di chuyển của nghi phạm đều phù hợp và đúng với quy trình của chuyên án. Tuy nhiên, nghi can quá manh động nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Do nghi đây là một đường dây mua bán ma túy, còn nhiều vấn đề, nhiều nghi can và chuyên án cũng đang được tiếp tục nên chưa thể tiết lộ thông tin chính thức.

Ngày 22/4, thay mặt Cục CSGT Bộ Công an, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục đã đến đặt vòng hoa, viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Trước đó, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An dẫn đầu đoàn đã đến đặt vòng hoa, viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát to lớn.