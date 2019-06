Khởi tố vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Chiều 3/6, nguồn tin của Zing.vn cho biết Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án liên quan đến việc khám xét kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng (còn gọi là Tám Sướng), Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng). Có khởi tố bị can hay không đang được cơ quan tố tụng thống nhất.

Nguồn tin nói chuyên án do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông điều tra.

Cảnh sát của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ hỗ trợ cơ quan điều tra khám kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Việt Tường.

Từ khi cảnh sát rút khỏi kho xăng Phú Mỹ Hưng vào rạng sáng 2/6, hai ngày qua, không ai gặp hoặc điện thoại được ông Trịnh Sướng. Xe bồn vẫn tiếp tục ra, vào kho nhưng các giếng chứa nhiên liệu bên trong đã bị cơ quan chức năng niêm phong.



Ông Trịnh Sướng. Ảnh: N.T.

Theo tài liệu của Zing.vn, Công ty TNHH Mỹ Hưng đã 18 lần thay đổi giấy phép kinh doanh (lần cuối ngày 28/12/2018), vốn điều lệ 60 tỷ đồng, chỉ có một thành viên.



Doanh nghiệp của ông Trịnh Sướng có quan hệ với 4 ngân hàng, tổng dư nợ trên 568,6 tỷ đồng. Tất cả vốn vay này đều ngắn hạn, gồm 1 chi nhánh ngân hàng ở Sa Đéc (Đồng Tháp, trên 147,3 tỷ đồng), còn lại là 3 chi nhánh ở TP Sóc Trăng.

Tối 30/5, cảnh sát xuất hiện tại kho Phú Mỹ Hưng. Ông Sướng sau đó có vấn đề về sức khỏe nên phải nhập viện.

Đại gia xăng dầu này xuất viện sáng 31/5, rồi về làm việc với cơ quan chức năng trong suốt 2 ngày diễn ra khám xét.