Quỳnh Lưu 'ngộp thở' vì rác thải sinh hoạt 'xả' bừa bãi

Ông Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết: “Rác bị ứ trệ kể từ tháng 8/2018 do bãi rác xã Ngọc Sơn là nơi tập kết xử lý rác đang ngừng hoạt động. Để giải quyết tình hình trước mắt, chúng tôi đã cho xây dựng tạm một nơi tập kết rác để chờ phương án khả thi hơn. Nhưng hiện không kiểm soát được việc rác quá tải, gây ô nhiễm nặng cho các vùng lân cận". Ảnh chụp ngày 1/6. Ảnh: P.V.Bãi tập kết rác "khổng lồ" được tập kết ngay khu vực giữa đồng của xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu hàng ngày gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho một số dân cư cả xã Quỳnh Thanh và Quỳnh Thạch. Không chỉ ở đồng ruộng, rác thải đổ vùi lấp cả kênh mương ở xã Quỳnh Thanh. Ảnh: P.VRác thải do người dân tập kết trên đường xuống xã An Hòa (Quỳnh Lưu). Ảnh: P.V. Rác theo thủy triều dạt vào bịt cống tiêu úng của người dân xã Quỳnh Thuận - Quỳnh Lưu. Ảnh: P.V Các xã vùng ven biển Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa 'tận dụng' đất trống ven đê biển để tập kết rác thải. Ảnh: P.V Nhiều chỗ rác bốc mùi và đầy ruồi nhặng ở đê biển Quỳnh Thuận. Ảnh: P.V Công nhân thủy lợi ở Quỳnh Lưu phải dọn rác trong lòng cống lấy nước tưới ở xã Quỳnh Thạch. Ảnh:P.V

Trao đổi với PV, ông Đào Xuân Sơn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu cho biết:"Việc bãi rác Ngọc Sơn ngừng hoạt động khiến cho vấn đề tìm ra phương án xử lý rác thải của huyện Quỳnh Lưu rất khó khăn và chúng tôi đang lúng túng trong vấn đề này".

Ông Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết: “Rác bị ứ trệ kể từ tháng 8/2018 do bãi rác xã Ngọc Sơn là nơi tập kết xử lý rác đang ngừng hoạt động. Để giải quyết tình hình trước mắt, chúng tôi đã cho xây dựng tạm một nơi tập kết rác để chờ phương án khả thi hơn. Nhưng hiện không kiểm soát được việc rác quá tải, gây ô nhiễm nặng cho các vùng lân cận". Ảnh chụp ngày 1/6. Ảnh: P.V. Bãi tập kết rác "khổng lồ" được tập kết ngay khu vực giữa đồng của xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu hàng ngày gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho một số dân cư cả xã Quỳnh Thanh và Quỳnh Thạch. Không chỉ ở đồng ruộng, rác thải đổ vùi lấp cả kênh mương ở xã Quỳnh Thanh. Ảnh: P.V Rác thải do người dân tập kết trên đường xuống xã An Hòa (Quỳnh Lưu). Ảnh: P.V. Rác theo thủy triều dạt vào bịt cống tiêu úng của người dân xã Quỳnh Thuận - Quỳnh Lưu. Ảnh: P.V Các xã vùng ven biển Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa 'tận dụng' đất trống ven đê biển để tập kết rác thải. Ảnh: P.V Nhiều chỗ rác bốc mùi và đầy ruồi nhặng ở đê biển Quỳnh Thuận. Ảnh: P.V Công nhân thủy lợi ở Quỳnh Lưu phải dọn rác trong lòng cống lấy nước tưới ở xã Quỳnh Thạch. Ảnh:P.V

Trao đổi với PV, ông Đào Xuân Sơn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu cho biết:"Việc bãi rác Ngọc Sơn ngừng hoạt động khiến cho vấn đề tìm ra phương án xử lý rác thải của huyện Quỳnh Lưu rất khó khăn và chúng tôi đang lúng túng trong vấn đề này".