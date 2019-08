Khởi tố Tổng giám đốc MobiFone cùng 4 người khác liên quan vụ AVG

Theo đó, chiều ngày 26/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Năm bị can này bao gồm: Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn (cùng là thành viên Hội đồng thành viên MobiFone); Nguyễn Đăng Nguyên (Tổng Giám đốc MobiFone), Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Mạnh Hùng (đều là Phó Tổng Giám đốc MobiFone) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 220, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trụ sở MobiFone trên phố Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả 5 bị can. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) cũng đã phê chuẩn lệnh khám xét nơi ở và làm việc của 5 bị can này.

Khoảng 19h tối cùng ngày, 5 ô tô biển xanh xuất hiện trong khuôn viên trụ sở MobiFone trên phố Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy). Sau hơn một giờ vào bên trong làm việc, nhiều cán bộ mặc thường phục cùng đại diện viện kiểm sát rời đi.

Hai xe biển xanh 80 đỗ ở sảnh toà nhà MobiFone.

Việc ra quyết định tố tụng với 5 bị can nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 220-Bộ luật Hình sự năm 2015. Như vậy, đến nay, có tổng cộng 14 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án này.

