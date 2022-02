Khởi tố thầy giáo dâm ô với học sinh lớp 4 ở Thái Bình

Sáng ngày 27/2, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Bá Nghị (SN 1977) giáo viên Trường tiểu học An Vinh, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Trường tiểu học An Vinh nơi thầy giáo Nguyễn Bá Nghị công tác. Trước đó, sáng 16/2, trong tiết học môn tiếng Anh lớp 4, ông Nguyễn Bá Nghị đã có hành vi sàm sỡ, sờ soạng chỗ nhạy cảm của học sinh T.T.N (10 tuổi). Sau đó cháu N có dấu hiệu bất ổn về tinh thần, hoảng loạn. Gia đình gặng hỏi cháu đã kể lại hành động của ông Nghị.



Quá bức xúc trước hành động của thầy giáo, gia đình đã gửi đơn lên Công an xã. Ngay khi nhận được phản ánh lực lượng chức năng đã mời ông Nghị lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông Nghị đã thừa nhận hành vi đáng xấu hổ với cháu N.

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Quỳnh Phụ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nghị để tiếp tục điều tra hành vi “ Dâm ô trẻ em ”.