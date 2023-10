Khởi tố tài xế container đâm xe công vụ CSGT ở Quảng Ninh

Ngày 4/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Bùi Đức Vạn (SN 1972, trú xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 8h ngày 6/6, tài xế Vạn điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C-174.88 kéo theo rơ-mooc BKS 15R-097.26 chở 2 vỏ container đi theo hướng Hạ Long - Móng Cái.

Tài xế Bùi Đức Vạn tại cơ quan công an.

Khi đang điều khiển phương tiện đến km 201+300 quốc lộ 18, thuộc xã Yên Than, huyện Tiên Yên và không làm chủ tốc độ nên khi thấy xe công vụ BKS 14A-019.xx đi hướng ngược chiều, tài xế Vạn đã phanh gấp khiến phần rơ-mooc văng ngang đâm vào ô tô công vụ.

Sau khi va chạm, thùng container (loại 20 feet) trên xe rơ-mooc bị rơi xuống đường và tiếp tục va chạm với ô tô khách 16 chỗ đi trên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một cán bộ CSGT bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại trên 400 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cô bé 5 tuổi cứu mẹ và bản thân thoát khỏi tai nạn thảm khốc: