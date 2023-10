Làng đá Non Nước: Cảnh giật mình phía sau những bức tượng tuyệt mỹ

Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km, nằm trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Trời nắng, con đường dẫn vào làng nghề nổi tiếng mù mịt bụi. Hai bên đường, la liệt các khối đá đủ thể loại, kích cỡ xen lẫn với những đống đá thải, bột đá. Không khó để nhận ra Làng đá mỹ nghệ hình thành từ hàng trăm năm trước, dưới chân danh thắng núi Ngũ Hành Sơn hiện rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước thải tràn ra đường biến bụi đá thành lớp bùn dẻo đặc quánh, dày cả gang tay. Bên trong các nhà xưởng là tiếng máy cắt, đục, mài đá đinh tai, nhức óc. Dù được che tạm bằng bạt, bụi đá vẫn bay mù mịt từ các xưởng sản xuất ra khu vực xung quanh. Chưa kể, với lớp bụi đá dày cộng thêm đá thải, bột đá hai bên đường, mỗi khi xe vận chuyển đi qua, bụi bay trắng trời. Nước thải từ các xưởng sản xuất chảy tràn xuống đường kèm theo bột đá và hóa chất khiến nhiều tuyến đường trong làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dù trời không mưa, những con đường quanh làng đá vẫn ngập trong bùn trắng. Lớp bột đá phủ gần kín miệng cống thoát nước. Hiện nay, mỗi cơ sở sản xuất tại làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước được bố trí khoảng 100m2 để làm nhà xưởng và gia công sản xuất. Tuy nhiên, do diện tích nhỏ, hầu hết các xưởng đều phải tập kết đá và gia công, chế tác ngay trên vỉa hè. Chỉ một cơn gió, bụi đá sẽ phát tán ra hàng trăm mét, trong khi khu dân cư cách cơ sở sản xuất đá này chỉ vài trăm bước chân. Khi bước chân đến làng đá Non Nước, Ngũ Hành Sơn, du khách như lạc vào “xứ sở của đá”. Mỗi một tác phẩm đều mang một dáng hình khác nhau và được tạo nên bởi bàn tay tài hoa, tỉ mỉ của người thợ đá. Thế nhưng, đằng sau những bức tượng tuyệt mỹ khiến du khách phải xuýt xoa là "điểm đen" ô nhiễm tại làng nghề lâu đời bậc nhất Đà Nẵng. Thực trạng này cần được xử lý để các hộ dân khu vực lân cận đỡ phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng hàng chục năm nay, đồng thời giúp làng nghề hàng trăm năm tuổi trở thành một điểm đến độc đáo cho du khách trong hành trình khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn. >>> Mời độc giả xem thêm video Rùng mình với công nghệ làm mứt Tết ở làng nghề Xuân Đỉnh:

Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km, nằm trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Trời nắng, con đường dẫn vào làng nghề nổi tiếng mù mịt bụi. Hai bên đường, la liệt các khối đá đủ thể loại, kích cỡ xen lẫn với những đống đá thải, bột đá. Không khó để nhận ra Làng đá mỹ nghệ hình thành từ hàng trăm năm trước, dưới chân danh thắng núi Ngũ Hành Sơn hiện rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nước thải tràn ra đường biến bụi đá thành lớp bùn dẻo đặc quánh, dày cả gang tay. Bên trong các nhà xưởng là tiếng máy cắt, đục, mài đá đinh tai, nhức óc. Dù được che tạm bằng bạt, bụi đá vẫn bay mù mịt từ các xưởng sản xuất ra khu vực xung quanh. Chưa kể, với lớp bụi đá dày cộng thêm đá thải, bột đá hai bên đường, mỗi khi xe vận chuyển đi qua, bụi bay trắng trời. Nước thải từ các xưởng sản xuất chảy tràn xuống đường kèm theo bột đá và hóa chất khiến nhiều tuyến đường trong làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dù trời không mưa, những con đường quanh làng đá vẫn ngập trong bùn trắng. Lớp bột đá phủ gần kín miệng cống thoát nước. Hiện nay, mỗi cơ sở sản xuất tại làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước được bố trí khoảng 100m2 để làm nhà xưởng và gia công sản xuất. Tuy nhiên, do diện tích nhỏ, hầu hết các xưởng đều phải tập kết đá và gia công, chế tác ngay trên vỉa hè. Chỉ một cơn gió, bụi đá sẽ phát tán ra hàng trăm mét, trong khi khu dân cư cách cơ sở sản xuất đá này chỉ vài trăm bước chân. Khi bước chân đến làng đá Non Nước, Ngũ Hành Sơn, du khách như lạc vào “xứ sở của đá”. Mỗi một tác phẩm đều mang một dáng hình khác nhau và được tạo nên bởi bàn tay tài hoa, tỉ mỉ của người thợ đá. Thế nhưng, đằng sau những bức tượng tuyệt mỹ khiến du khách phải xuýt xoa là "điểm đen" ô nhiễm tại làng nghề lâu đời bậc nhất Đà Nẵng. Thực trạng này cần được xử lý để các hộ dân khu vực lân cận đỡ phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng hàng chục năm nay, đồng thời giúp làng nghề hàng trăm năm tuổi trở thành một điểm đến độc đáo cho du khách trong hành trình khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn. >>> Mời độc giả xem thêm video Rùng mình với công nghệ làm mứt Tết ở làng nghề Xuân Đỉnh: