Khởi tố kẻ bắt cóc con gái bạn thân, đòi 2 tỷ tiền chuộc

Thông tin mới nhất vụ bắt cóc con gái bạn thân để đòi 2 tỷ tiền chuộc ở Long An, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Bắt cóc con gái của bạn thân

Nguyễn Thanh Sơn là đối tượng bắt cóc bé gái L.M.C (SN 2020, con gái của anh Lê Trọng Tuyển, trú tại phường 2, TP Tân An, Long An, bạn của Sơn) để đòi số tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Điều tra ban đầu cho thấy, Sơn là bạn thân của anh Tuyển, bố cháu C. Hai gia đình chơi chung với nhau 10 năm nay, thường hay qua lại, đi chơi uống nước.

Nguyễn Thanh Sơn bị khởi tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Do dính vào bài bạc, cá độ bóng đá, thiếu một khoản nợ lớn, bị chủ nợ đòi, nên Sơn nảy sinh ý định bắt cóc con của bạn mình để đòi tiền chuộc. Trước khi xảy ra sự việc vài tháng, Sơn cũng có nói với vợ chồng anh Tuyển muốn vay vài trăm triệu mua nhà, nhưng vợ chồng anh Tuyển không có.

Để thực hiện việc bắt cóc cháu L.M.C, khoảng 15h ngày 2/10, Sơn thuê xe ô tô đến Trường Mầm non A.V (thuộc phường 6, thành phố Tân An) để đón con, đồng thời đề nghị cô giáo cho đón thêm cháu L.M.C (do trước đó đối tượng có đón con cùng với cháu L.M.C nên cô giáo đồng ý).

Sau khi chở 2 đứa trẻ về nhà tại huyện Thủ Thừa (Long An), Sơn giao con mình cho ông bà nội và yêu cầu tài xế chở Sơn cùng cháu L.M.C đến Thảo Cầm Viên (TPHCM), sau đó di chuyển đến khách sạn tại phường An Lạc, thành phố Thủ Đức, TPHCM để thuê phòng nghỉ.

Do sợ di chuyển quãng đường xa, cháu L.M.C quấy khóc, đối tượng lấy lý do người thân bị tai nạn phải đi cấp cứu nên nhờ lễ tân giúp trông coi cháu L.M.C.

Sơn sau đó thuê taxi đến bến xe miền Đông đón xe khách di chuyển đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để lẩn trốn. Trong quá trình di chuyển, Sơn liên tục dùng Zalo, điện thoại để liên lạc, đe dọa gây sức ép cho cha cháu L.M.C đòi tiền chuộc là 2 tỷ đồng. Do lo lắng cho sự an toàn của cháu L.M.C, cha của cháu L.M.C đã chuyển tiền nhiều lần cho Sơn, tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Sơn khai, sau khi tống tiền thành công, Sơn sẽ trả nợ hết cho các đối tượng cho vay sau đó sẽ xin vào đi tu tại một ngôi chùa ở Đà Lạt, làm lại cuộc đời. Trường hợp nếu bị bắt, Sơn có sẵn chai thuốc diệt cỏ trong hành lý sẽ uống để tự vẫn.

Khi xác định Sơn đã để bé C ở một khách sạn trên đường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM và bắt xe khách di chuyển lên Lâm Đồng lẩn trốn, Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an TPHCM; Công an Đồng Nai… chặn bắt được Sơn sau 6 giờ gây án và giải cứu cháu bé. Đối tượng Sơn sau đó được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thủ đoạn manh động, tinh vi

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Sơn rất manh động, thủ đoạn tinh vi, di biến động thường xuyên và có sự chuẩn bị từ trước khiến cho việc điều tra, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Gia đình bé L.M.C cho biết, cháu C được gửi tại trường mầm non phường 6 (TP Tân An). Bình thường, cha mẹ mẹ vẫn đón cháu bé. Tuy nhiên, khoảng 16h ngày 2/10, khi chuẩn bị đi đón con thì anh Tuyển nhận được tin nhắn qua zalo của Sơn báo việc “con gái mày đã bị tao bắt cóc”. Sơn cũng gửi số tài khoản và yêu cầu gửi 2 tỷ đồng để chuộc con, nếu không chuyển tiền hoặc báo công an thì sẽ giết chết bé, rồi tự tử.

Anh Tuyển lo lắng nên nhắn tin cho Sơn yêu cầu bình tĩnh và mong Sơn giảm số tiền chuộc con, Sơn đồng ý hạ giá xuống còn 1 tỷ. Sau đó, anh Tuyển lần lượt chuyển từ 50 đến 100 triệu đồng cho Sơn. Tổng cộng, anh Tuyển đã chuyển cho Sơn 1 tỷ đồng, đồng thời, trình báo Công an.

Theo gia đình anh Tuyển, dù chơi với nhau thân thiết nhưng chưa bao giờ họ nhờ Sơn đón hộ con cả. Tuy nhiên, có thể quen mặt nên khi Sơn đến đón ở trường thì con gái 3 tuổi đã đi theo Sơn nên cô giáo không cảnh giác.

Kể lại với báo chí về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi) – tài xế được Sơn thuê chở cho biết, bản thân ông không hề hay biết đó là vụ bắt cóc trẻ em.

Theo ông Phương, ông được Sơn thuê chở sang TP Tân An để đón con học. Sau đó, Sơn hai tay dắt hai cháu nhỏ gồm một bé trai và một bé gái. Hai cháu cười nói vui khi rời trường học. Sau đó, Sơn nhờ ông Phương chở về nhà đưa con của Sơn vào nhà và nói chở Sơn và cháu C lên Thảo Cầm Viên TP HCM chơi mai mới về.

Khi xe chạy, có người phụ nữ điện hỏi con đâu thì Sơn nói cho đi Thảo Cầm Viên chơi “Thuê xe du lịch sợ gì mưa gió”. Khi đi đường cháu C cũng không có phản ứng nên ông Phương nghĩ cháu là con ruột của Sơn. Thậm chí khi đến huyện Bình Chánh, TPHCM, Sơn còn nói với cháu bé “hồi nãy sao con không mang tã vào tí tiểu ướt làm sao, đi lâu rồi đói bụng chưa ăn bánh và uống sữa đi”, Sơn còn lấy thức ăn, nước uống cho cháu bé rất chu đáo. Khi đến Thảo Cầm Viên, Sơn còn nói với ông Phương đúng 16h ngày 03/10 phải lên ngay địa điểm này rước về mới trả tiền và vẫy tay chào ông Phương.

Được biết, Nguyễn Thanh Sơn làm việc tại một đơn vị ở thành phố Tân An, vợ làm tại một cơ quan nhà nước.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ...