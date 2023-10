Khởi tố nữ quái cho vay lãi nặng tỷ lệ “10 ăn 8“

Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Khang (SN 1958; HKTT: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Khang.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận nhiều tin báo của công dân về việc đối tượng Nguyễn Thị Khang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, ngày 15/10/2023, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành triệu tập Khang đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Khang khai nhận thường xuyên cho những người trong chợ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm vay tiền dưới hình thức bốc bát họ với tỷ lệ là “10 ăn 8” tương đương mức lãi suất 146%/01 năm. Cụ thể, khi vay bát họ 10 triệu đồng thì khách vay cầm về 8 triệu đồng tương đương 80% số tiền vay; đối tượng sẽ thu tiền lãi ngay thời điểm vay tiền là 2 triệu đồng tương đương 20% số tiền vay.

Từ tháng 6/2023 đến nay, đối tượng đã cho 10 người vay lãi nặng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của đối tượng được làm rõ là hơn 134 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Khang tại ngõ 147 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, cơ quan Công an đã thu giữ các loại giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc, sổ sách các loại về việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.