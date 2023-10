Học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng và loạt vụ bạo lực học đường chấn động

Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng đến "quên cả tên": Chiều 25/10, trên mạng xã hội lan truyền clip một nam sinh Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội ngồi thụp tại một góc hành lang và bị nhóm bạn đánh hội đồng và quay clip, khiến nhiều người phẫn nộ. Tất cả các nam sinh trong clip này đều là học sinh cùng một lớp. Một người thân của nạn nhân cho biết: "Hiện tại, cháu vẫn bị sang chấn tâm lý nặng, không kiểm soát được hành vi của mình, bệnh tình càng lúc càng nặng, có lúc nhớ họ tên, lúc thì không". Ông Đỗ Công Dực - hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng xác nhận, các em học sinh trong clip trên hiện đang học lớp 7, cùng lớp với nhau, đều là học sinh của nhà trường. Sự việc đánh nhau trong clip xảy ra vào tháng 6 tại nhà văn hóa của thôn. "Nhà trường đã báo cáo sự việc về Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, lãnh đạo địa phương, công an cũng đã vào cuộc. Sau gần một tuần thu thập thông tin, UBND xã sẽ đứng ra giải quyết vụ việc, yêu cầu các gia đình đồng hành trong việc chữa trị cho em K.", ông Dục nói. Nữ sinh lớp 7 ở Thừa Thiên - Huế bị bạn đánh hội đồng, quay clip: Trưa 24/10, bà Cái Thị Cẩm Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa nắm được thông tin nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh đập, quay clip đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ sinh khác đánh đập, giật tóc và kéo lê giữa nền đất. Trong khi đó, nhiều học sinh khác đứng xem, nhưng không ai vào căn ngăn mà còn dùng điện thoại di động quay lại vụ việc. Qua xác minh, các nữ sinh trong clip là học sinh Trường THCS Lộc Điền, nữ sinh bị đánh là em M.T.T.T (học sinh lớp 7). Nữ sinh lớp 11 bị bạn vây đánh hội đồng: Tháng 10/2023, trên mạng xã hội xuất hiện video hơn một phút chia sẻ trên mạng xã hội, một nữ sinh trường THPT Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nhóm nữ 8 người kéo ngã xuống đường, xông vào đánh đấm, dùng chân đạp lên người và chửi tục gây xôn xao. Lãnh đạo Trường THPT Hắc Dịch cho biết, xác định nhóm 8 người đánh nữ sinh có một nửa đang học tại trường, số còn lại đã nghỉ học. "Trường sẽ lập hội đồng kỷ luật tạm đình chỉ lên lớp và lao động công ích đối với các em đánh bạn trên tinh thần giáo dục là chính", lãnh đạo trường THPT Hắc Dịch nói. Nữ sinh lớp 8 đi học về bị nhiều bạn đánh hội đồng tại công viên: Đầu tháng 10/2023, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh lớp 8, Trường THCS Điện Biên, TP Thanh Hóa bị một nhóm học sinh xúm lại đánh hội đồng. Nữ sinh này đã bị túm tóc, đấm đá liên tục vào vùng đầu, người. Thậm chí tại một đoạn clip có cảnh người lớn vào can ngăn, nhưng nhóm nữ sinh vẫn tiếp tục đánh hội đồng. Bà Nguyễn Thị Nghiêm - Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh từ gia đình em H.G.N., học sinh lớp 8E, nhà trường đã tới thăm hỏi động viên em N. cùng gia đình, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT thành phố. Ba nữ sinh lớp 9 đánh hội đồng, lột đồ bạn: Ngày 30/9, ông Trần Xuân Hà - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương cho biết, nạn nhân là học sinh trường THCS Thanh Mỹ, ba em đánh bạn và quay video học trường THCS Phong Thịnh, Cát Văn và Thanh Tiên. Trước đó, ngày 27/9, nữ sinh lớp 9 trường THCS Thanh Mỹ bị ba bạn khác trường chở bằng xe máy đến đoạn đường vắng. Nhóm này sau đó túm tóc, tát vào mặt bạn. Dù nạn nhân khóc, xin "các chị tha cho em", nhưng ba cô gái không dừng tay, một người còn quay video và dọa đăng lên mạng. Nguyên nhân ban đầu do nhóm nữ sinh có mâu thuẫn, thách thức nhau trên mạng từ trước đó. Nữ sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh 'hội đồng': Ngày 2/4, một số học sinh Trường Cao đẳng Việt Hàn, Trường THCS Xuân Nộn và một số em học sinh khác đến nhà em G.T.C (học sinh lớp 8A2 Trường THCS Xuân Nộn, huyện Đông Anh) gọi em C ra ngoài nói chuyện. Sau đó, nhóm các em này đánh nhau và quay clip đưa lên nhóm. Sự việc diễn ra tại khu vực ngoài nhà trường, trong ngày nghỉ. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đình chỉ học tập 3 học sinh, đồng thời chỉ đạo Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, động viên gia đình em C. 2 nữ sinh bị đánh hội đồng, lột đồ: Tối 12/9/2022, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác đánh hội đồng, lột đồ. UBND xã Thanh Sơn, hyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xác định vụ việc xảy ra vào chiều 11/9. Những nữ sinh này học Trường THCS - THPT Tây Sơn (xã Thanh Sơn), nguyên nhân đánh nhau là do mâu thuẫn. Sau khi nắm thông tin, UBND xã Thanh Sơn đã chỉ đạo lực lượng công an mời phụ huynh cùng các nữ sinh này lên làm việc. Về phía Trường THCS - THPT Tây Sơn, Ban giám hiệu cũng đã cử giáo viên đến nhà hỏi thăm nữ sinh bị đánh. Bé gái lớp 6 bị hai chị khóa trên bắt quỳ, đánh hội đồng tại nghĩa trang: Sáng 18/8, bé B.T.A.T (11 tuổi, trú phường Biên Giang; được phân vào lớp 6A3 Trường THCS Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đến trường để nhận lớp mới. Khoảng 9h30 cùng ngày, 2 nữ sinh học lớp 8D, hẹn bé T. ra khu vực nghĩa trang của Tổ dân phố Yên Phúc để “nói chuyện”. Tại đây, 2 nữ sinh khóa trên đã lao vào dùng tay, chân và dép đánh hội đồng bé T. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trường THCS Biên Giang đã mời 3 cháu cùng phụ huynh lên làm việc. Tại đây các phụ huynh đã thống nhất về khuyên bảo, giáo dục các cháu, không để xảy ra sự việc tương tự. >>> Xem thêm video: Nữ sinh lớp 10 bị đánh, xé quần áo ngay trong lớp học. Nguồn: ĐTHĐT.

